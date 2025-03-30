Європа різко усвідомила потребу в обороні – CNN

Навіть відомі своїм нейтралітетом країни переглядають свої позиції.

Сварка Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським шокувала Європу і розвіяла давні ілюзії щодо того, чи будуть США підтримувати їх у протистоянні російській агресії.

Європа "зруйнувала десятирічні табу на оборону, і на порядку денному політика, яка була б немислима лише кілька тижнів тому".

Найбільші зміни відбулися в Німеччині, де майбутній канцлер Фрідріх Мерц виграв голосування в парламенті за скасування "боргового гальма" Німеччини - механізму обмеження державних запозичень.

"Це змінює правила гри в Європі, тому що Німеччина була відсталою - особливо серед великих країн - коли справа стосувалася оборони", - сказав CNN Петро Бурас, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.