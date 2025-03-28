Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер

У свіжому огляді війни Ендрю Таннер пояснює як і чому його погляд на Курську операцію відрізняється від Тома Купера. Традиційно він намагається змалювати поточну ситуацію з проекцією майбутнього оперативного розвитку на тому чи іншому фронті. Він вважає, що Україна сфера за сферою зрівнює свої можливості у веденні війни з росією.

Огляд фронтів за 12-й тиждень. Минулого тижня російсько-терористичні війська продовжували свої стандартні 100-150 атак на день, зазнавши при цьому близько десяти тисяч втрат, з яких, ймовірно, 40% – смертельні. Хоча військова машина працює на вихлопі, Москва сповнена рішучості робити вигляд, що це не так.

Розважливі уми так часто забувають про те, що люди – це не просто цифри. Тоді як втрати серед орків зростають, Москва неухильно погіршує середній якісний склад своїх збройних сил. Сьогодні не бракує відео-свідчень, розміщених в Інтернеті приреченими на смерть орками, які повідомляють, що їх послали на смерть. Москва вважає, що доки витрачатимуться лише "одноразові", бойовий дух залишатиметься достатньо високим, щоб машина була увімкненою до нескінченності. Насправді ж відбувається те, що кожен, кого не посилають на м'ясорубку, витрачає більшу частину свого часу на те, щоб переконатися, що так буде і надалі.

Як тільки втрачається відчуття спільної справи, яке об'єднує будь-яку ефективну армію, все, що залишається – це страх. А коли особовий склад достатньо ізольований від командирів, які розстріляють його, якщо він відступить, або розбомблять, якщо він здасться, навіть він зникає. Зрештою перемагають спрага, голод і виснаження. Проблема в тому, що чекати на це на передовій зазвичай не можна. Зробити це частішим – важливе завдання українського безпілотника.

Щоразу, коли фронт орків дає тріщину, особовий склад, який прикриває м'ясні хвилі, схильний рятуватися втечею. Вмирати за путіна не є частиною угоди. Поки командири теж відступають, важко забезпечити виконання наказів вбивати всіх, хто відходить від фронту. Москві доводиться перекидати резерви на уражений фронт, щоб заткнути діру. Якщо російські командири не реагують швидко, Україна може або окопатися, або розширити пролом. І оскільки резерви стають дедалі більш дефіцитними, каскадний ефект стає очевидною можливістю.

У невеликих масштабах це відбувається вже кілька тижнів на окремих фронтах. Але процес поступово прискорюється, і хоча українські солдати втомилися, більшість з них, вочевидь, все ще мають волю до боротьби. Це завжди має значення. Навіть коли ситуація складна, як це, безумовно, було для тилової охорони в Курській області в останні дні відступу до кордону.

Північний театр бойових дій. Ситуація на Курсько-Сумському фронті зараз дуже цікава. Відхід з Суджі завершено, українські війська все ще утримують деякі висоти вздовж кордону і не дають оркам просунутися до Сум.

Курсько-Сумський фронт, 12-й тиждень 2025 року.

Наразі обидві сторони промацують слабкі місця, не знаючи цілей одна одної у цій сфері. Москва може спробувати створити буфер у Сумській області, але Україна, схоже, добре підготувалася. З іншого боку, українські війська за допомогою 225-го штурмового полку прорвали кордон у Бєлгородському районі, захопивши кілька прикордонних сіл і поки що утримують їх супроти контратак орків.

Сумсько-Бєлгородський похід 2025 року і те, що я бачу як максимально ймовірні здобутки. Завжди приємно захопити укріплення противника, якщо ціна не надто висока. Базове зображення від Project OWL OSINT

З огляду на те, що відбувалося протягом останніх кількох місяців у Курській області, атака в Бєлгородській області виглядає як опортуністична, з метою відволікти увагу орків від того, що вони планували далі на північ. Хоча цілком можливо, що українські війська спробують здійснити суттєвий наступ на Бєлгород. В цілому це не виглядає як вдалий час для чогось настільки ризикованого. Я очікую, що Україна, змусивши Москву перекинути на Північний фронт те, що залишилося від її стратегічного резерву, тепер захоче чинити тиск на іншому театрі військових дій.

Я думаю, що тут варто зробити зауваження щодо оцінки боїв на Курській дузі. Я був рішучим прихильником Курської кампанії з самого початку і вважаю вибір України в цілому правильним. Однак це не означає, що все пройшло так добре, як могло бути, або що виведення військ було здійснене ідеально. Я, як правило, не вдаюся до глибокої критики рішень українського командування, якщо не бачу явних доказів помилки як на картах поля бою, так і у деяких звітах.

Днями до мене звернувся читач із чудовим запитанням про те, як такі автори, як Том Купер і я, можемо дуже по-різному описувати події в Курській області. Хоча він називає відступ України розгромом, я вважаю, що це був досить стандартний приклад того, через що проходить будь-який тил в операції такого роду. Ситуація майже напевно могла бути вирішена краще. Але все могло бути набагато гірше.

Хоча для боїв у Курській області було виділено близько десятка бригад, основна частина їхнього особового складу жодного разу не перебувала по той бік кордону з орками. Українські війська завжди перекидалися на фронт ротацією з місць дислокації в Сумах, саме тому дорога через Суджу була життєво важливою для контролю. Суджа була передовою базою, яка завжди піддавалася нападу, використовувалася для укриття артилерії, запасів та інших активів, необхідних для утримання периметру, а також достатньої кількості резервних бойових підрозділів для реагування на будь-яку кризу.

Ось чому нісенітниця Трампа про тисячі оточених українців ніколи не мала жодного сенсу. Торік кілька тисяч українців з, можливо, п'ятдесяти тисяч, залучених до неї, фізично перетинали кордон у будь-який момент часу. Ризик бомбардувань планерними бомбами робив будь-яку більшу щільність занадто небезпечною. Українські сили після перших двох місяців постійно стикалися з переважаючими силами, змушені були боротися з групами орків, коли вступали в бій, щоб не мати справу з узгодженим наступом противника.

З часом периметр Вільного Курська зменшувався, і Україні потрібно було менше солдатів, щоб утримувати лінію фронту. До березня під загрозою оточення перебувало, ймовірно, менше тисячі солдатів, коли орки нарешті загнали фланги "Вільного Курська" настільки, що українська логістика опинилася під загрозою.

Звідси я називаю відхід України з Курської області організованим відступом, а не розгромом – останній передбачає величезні втрати. Але існують різні масштаби, які слід враховувати, і більшість авторів не дуже добре розуміють це. Одна команда, яка застрягла й трагічно загинула або потрапила в полон із сотень розгорнутих, означає лише те, що ця команда була розгромлена в бою. У жорстокій грі чисел, яка завжди лежить в основі війни, 99% успіху під час спірного відступу є досить вражаючим.

В який момент ви називаєте кінець операції під тиском розгромом? Це нелегко оцінити кількісно, тому аналітики часто зображують ситуацію так, як це відповідає їхнім інтересам. У випадку Тома Купера його бізнес-стратегія полягає в тому, щоб "пояснити" будь-який розвиток подій у романі як ще один приклад того, чому люди, які йому не подобаються – Зеленський, Сирський –абсолютно некомпетентні. Девід Екс із Forbes дико екстраполює окремі дані, завжди знаходячи найдивовижніше пояснення будь-якого інциденту. Майкл Кофман грає в аналітичний центр, продукуючи аналітичні факти для преси, які звучать розумно, але насправді нічого не означають.

Я не кажу, що люди не повинні читати їх і розглядати їхні аргументи. Просто пам'ятайте, що кожне джерело має свій порядок денний. Моє, принаймні, мені подобається так думати, допомагає хоч якось зменшити кількість смертей. Сприймайте це так, як вам подобається. Я з нетерпінням чекаю, що колись буду будувати симуляції, а не переглядати кадри, на яких вбивають людей.

Зазначу, що ще в грудні я припускав, що, можливо, настав час згорнути Курську кампанію. Україна мала вагомі причини для її продовження, але з часом вони стали більш політичними і менш військовими. Проте, маючи лише карти, новини та деякі вибрані акаунти в соціальних мережах – я дуже радий, що Special Kherson Cat і War Translated публікують пости на Bluesky зараз, тому що вони загальнодоступні й не контролюються цензорами Маска (так званий абсолютист свободи слова), – я не вважав виправданим бити на сполох і наполягати на тому, щоб Україна вийшла з Курської області.

Втім, саме цього Курська кампанія мала б навчити українських командирів раз і назавжди: не зволікайте, адаптуйте свій підхід або перервіть контакт. Операції стають безрезультатними приблизно через 6-8 тижнів. Досягайте того, що можна досягти, а потім переходьте до нового плану, як тільки ворог відреагував. Для тих, хто цікавиться стратегічним мисленням Джона Бойда, це один з уроків, який він намагався донести за допомогою циклу OODA. Потрапляння в цикл прийняття рішень противником залежить від того, щоб ніколи не дати йому зрозуміти, що ви робите.

Подібний урок мали б засвоїти орки на Харківщині. Невдалий наступ минулого року призвів до того, що команди орків застрягли в руїнах Вовчанська без надії на якісь успіхи. Якщо Україна врешті-решт вирішить ескалувати вторгнення в Бєлгород або перенести його в інше місце, поки лінія фронту не дасть тріщини – окупація навіть шматка Харківщини може швидко стати неспроможною.

Ще однією ознакою труднощів, з якими стикаються орки, коли йдеться про підтримку великих операцій, є нещодавнє знищення ракетним ударом чотирьох гелікоптерів у Курській області. Очевидно, хтось вирішив, що передовий пункт заправки гелікоптерів – це гарна ідея, незважаючи на відновлення американської військової та розвідувальної підтримки на даний момент. Два ударних вертольоти Ка-52 і пара транспортних Мі-8.

Східний театр бойових дій. Куп'янський фронт все ще досить активний, але не особливо мобільний, Москва намагається розширити свій плацдарм через Оскіл в районі Дворічної, переправившись через річку далі на північ, ближче до міжнародного кордону. Українські війська протидіють планам Москви, утримуючи тиск на східному березі Осколу, погрожуючи повністю відрізати російський плацдарм.

Важко передбачити, як розгортатимуться бойові дії, адже до цього часу керівництво Москви в цій зоні було жахливим, нездатним досягти майже нічого за два роки. Україна, схоже, майже заохочує орків підставляти шию, перекидаючи важку техніку через річку. У цьому районі з'явилося кілька бригад підкріплення, включаючи 5-ту бригаду Нацгвардії з Харківського фронту і 15-ту Кара-Дагську бригаду з Покровська, тому, на мій погляд, спроба Москви створити плацдарм є помилкою.

Куп'янський та Борівський фронти. Безумовно, потрібно попрацювати над тим, щоб цифри були розбірливими... Контрудар Третьої штурмової на південному краю карти, зазначив Сватове. Чудова ціль, якщо вдасться її досягти.

Ще більше ускладнює плани орків у цьому районі новий корпус, що формується навколо Третьої штурмової бригади. Нещодавно цей суворий підрозділ провів чергову інтенсивну локальну контратаку на Борівському фронті, звільнивши село Надія. Впевнені, що українці поклали око на Сватове, важливий логістичний вузол всього за 15 км звідси.

Якщо Москва дозволить цьому фронту випасти з поля зору надовго, можна бути впевненим, що Третя штурмова скористається цим. Приєднання до неї ще чотирьох бригад для формування окремого корпусу являє собою потенційно дуже небезпечну концентрацію бойової потужності. Я сподівався, що Третя штурмова очолить процес реформування корпусу. Несподіваний прорив під Сватовим може дозволити українським військам звільнити значну частину окупованої Луганщини.

Боротьба за плацдарм над Осколом дуже нагадує менш масштабні зусилля з форсування Жеребця, що на півдні. Тут орки також посилюють атаки, але без особливого успіху. Очевидно, що вони хотіли б дійти до Лиману, але це дуже сумнівно, враховуючи темпи їхнього просування протягом останнього року.

Те, що Москва має намір почати наступ на вільні міста Донбасу цього року, здається очевидним. Штурмова активність зростає і в районі Сіверська, що свідчить про те, що орки дуже сподіваються підійти до Слов'янська й Краматорська з різних напрямків. Поки що це бажання не дуже добре спрацьовує, а українські війська на цій довгій і малодослідженій ділянці фронту витривалі та досвідчені.

Огляд плану орків на 2025 рік. Суцільні стрілки показують, як далеко вони просунулися останнім часом, здебільшого, щоб бути знищеними.

На південь від Сіверська ситуація на Костянтинівському фронті залишається складною, але суттєво не змінилася: бої зайшли в глухий кут у Часовому Яру та Торецьку. Якби Москва сконцентрувала тут основну частину своїх бойових сил, путін міг би досягти прориву. Але тоді орки застрягли б у запеклих вуличних боях, набагато гірших за ті, з якими вони мають справу в Торецьку.

Рішучість України так наполегливо боротися за Часів Яр і Торецьк була дуже ризикованою, але поки що все, чого домоглася Москва за останні три місяці, – це викинути на вітер значну частину бойової потужності, щоб побачити, як Україна останнім часом відколює здобутки орків. Вони, можливо, ніколи не впадуть, і, схоже, російські війська починають розглядати можливість просування вгору по схилах між містами, які захищає ветеранська 28-а механізована бригада.

Покровський та Костянтинівський фронти на карті України станом на 24 березня 2025 року. Цього тижня видимих змін майже не відбулося.

На фронті Покровська бої стали більш запеклими й тривалими, український контрнаступ тисне на західний "кліщ", який орки намагалися затиснути навколо міста, все ще погрожуючи затиснути в пастці значне вороже угруповання. Москва посилила атаки на цьому фронті, але лінія фронту тримається напрочуд добре, навіть попри те, що Україна вже кілька місяців не відчуває потреби в сильному укріпленні цього району. 155-та механізована бригада, яка ще кілька місяців тому була об'єктом великої критики, зараз демонструє себе на полі бою так само, як це робила нині елітна 47-ма бригада у 2023 і 2024 роках, очевидно, підтримуючи полк "Скала" в боях за Піщане.

Як і вище, але з урахуванням лише Покровська. Поправок з мого боку не потребує.

Драпатий, безумовно, справді тримає ситуацію під контролем у Покровську та на півдні Донбасу. Хоча я не вважаю можливий відступ України до воріт Покровська вимушеним, незапланованим або навіть особливо невдалим, з огляду на можливості, які він відкриває для логістики диких орків, оскільки ворог занадто далеко просунувся вперед, було б краще утримувати лінію річки Вовча. А оскільки українські сили тут лише реорганізувалися, а не були радикально посилені, то зміна стану справ у Москви є ще більш показовою.

Донбас-Південь, 12-й тиждень, 2025 рік. Дуже незначні успіхи орків.

Донбас-Південь також дещо стабілізувався за останні кілька тижнів, просування ворога з Великої Новосілки та Вугледара майже повністю зупинилося. По правді кажучи, я маю сумніви, чи не занадто наполегливо Україна бореться за руїни Костянтинополя та Андріївки, що є не зовсім розумним кроком. Проте відсутність значного прогресу ворога, незважаючи на спроби на кількох напрямках, привертає увагу: чим далі від окупованого Донецька, тим слабкіше його просування.

Південний театр бойових дій. На півдні продовжує спостерігатися більша активність ворога, ніж взимку. Однак спроба просування орків на північ у напрямку Запоріжжя просто недостатньо сильна, щоб становити серйозну загрозу для оборони України, якщо її не буде радикально посилено. Так само орки, які намагаються контролювати острови в дельті Дніпра на південь від Херсона, становлять лише незначну загрозу, навіть якщо цей подразник не можна ігнорувати. Більше занепокоєння на обох фронтах викликає дедалі частіше використання орками безпілотників для атак на цивільне населення, і не лише в Херсоні. Така тактика терору зазвичай є ознакою розчарування, що випливає зі слабкості.

Повітряна та морська війна. Глибокі удари

Незважаючи на, здавалося б, обіцянку не атакувати українську енергетичну інфраструктуру, Москва, схоже, не стримує свої безпілотники, ракети та бомби. Однак спостерігається нова тенденція: замість того, щоб розкидати "Шахеди" по всій Україні, вони концентруються на конкретних містах, намагаючись придушити українську протиповітряну оборону в цьому регіоні. Деякі з них прориваються, спричиняючи жертви серед цивільного населення, оскільки більшість військових об'єктів закопані глибше, ніж може пробити боєголовка "Шахеда".

Звісно, рано чи пізно орки здогадаються, як просунути "Кинджал" чи "Іскандер" серед пари сотень безпілотників. На щастя, українська протиповітряна оборона навчилася дуже добре спрямовувати зброю на відповідні цілі. Ракети Patriot не влучають у безпілотники. А нова українська система ППО тепер використовує переобладнані радянські ракети малої дальності з тепловим наведенням класу "повітря-повітря", які є у величезній кількості, тому я очікую, що за досить короткий проміжок часу кількість озброєння, необхідного для ураження важливих цілей в Україні, збільшиться. Крім того, вони розподілені, що робить вибір цілей ще складнішим.

Власна ударна кампанія України продовжується швидкими темпами, і ніщо в радіусі тисячі кілометрів від українських кордонів зараз не є безпечним. Згоріли нафтопереробні заводи, склади на стратегічних авіабазах. У Ростові-на-Дону та кількох інших прикордонних областях оголошено надзвичайний стан. Коли Україна завдасть першого удару з тисячі безпілотників за одну ніч, наразі залишається відкритим питанням. Численні військові об'єкти Ростова-на-Дону роблять його першочерговою ціллю, якщо Україна перейде від атак в глибині росії до районів, що мають більш безпосереднє оперативне значення.

Можливість використання Україною нового варіанту крилатої ракети великої дальності "Нептун", яка зараз знаходиться у серійному виробництві, зменшує потребу в ракетах Storm Shadow/SCALP-ER з Великої Британії та Франції. Також немає обмежень щодо націлювання. Важча боєголовка крилатої ракети ідеально підходить для нанесення серйозної шкоди цілі, занадто захищеній для виведення її з ладу безпілотниками, що дає Україні можливість здійснювати комплексні атаки на рівні з усім, що може зібрати Москва. Як змінився баланс сил за три роки!

Москва опинилася у скрутному становищі. Згода на обмеження або припинення глибоких ударів лише дасть Україні більше часу для накопичення тисяч безпілотників, а заборона на використання одних цілей робить інші ще більш привабливими – до того ж, не схоже на те, що Москва зможе змістити свою оборону, адже перемир'я може бути порушене в будь-який момент. Але відмова погодитися на обмежений режим припинення вогню автоматично показує, наскільки мало путін насправді прагне припинення війни. Те, що Москва погодилася лише на перемир'я на морі, де вона вже фактично зазнала поразки, є ще одним доказом того, що будь-які переговори, які не відбуваються на умовах Москви, розглядаються як ознака неприпустимої слабкості. Якесь ширше перемир'я, можливо, відбудеться на Великдень, але воно не буде тривалим.

Україна майже регулярно завдає ударів по системах ППО в Криму за допомогою безпілотників, що запускаються з морських дронів, а довгострокова кампанія з придушення ППО за допомогою безпілотників має на меті знищити ключовий елемент бойової потужності росіян, залишивши Крим вразливим. Подібні методи будуть застосовуватись і на інших фронтах. Україна вже має змогу запускати "Вайпери" всього за 40 км від міжнародного кордону на Сумщині, що знаходиться в межах досяжності систем ППО, які дислокуються в Курській області. Якщо "Вайпери" зможуть безпечно дістатися до лінії фронту для доставки боєприпасів, то вперше за всю війну стане можливою постійна потужна авіаційна підтримка з близької відстані.

Домен за доменом, Україна розробляє необхідну протидію силам Москви. За умови правильного поєднання цих зусиль можуть і будуть відбуватися великі речі.

Керівництво та особовий склад. Перехід до корпусної структури, що триває, очевидно, найшвидше просувається навколо Третьої штурмової бригади, хоча елементи цього переходу, ймовірно, вже впроваджуються на багатьох фронтах. Поки що Україна робить так, як підказують найякісніші соціальні науки, з якими мені доводилося стикатися, – найкраще.

Україна будує корпус навколо перевірених кадрів, а бригада, якою вони керують, залишається активним і згуртованим формуванням. Таким чином ви підтримуєте спадкоємність, водночас зберігаючи ідентичність кожної окремої бригади. Багато бригад середнього рівня працюватимуть краще, якщо знатимуть, що хтось досвідчений прикриє їхню спину. Хоча між бригадами завжди відбуватиметься певна заміна батальйонів, якщо це станеться в межах одного корпусу, найбільш згубні наслідки можна буде значно зменшити.

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