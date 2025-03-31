Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer

Британське видання Observer, яке публікується на порталі Guardian, розповідає про бойкот американських товарів у Франції, котрий поступово набирає силу, хоча й не всі згодні на це. Втім, освічені та люди з вищим достатком, цілком підтримують бойкот американських брендів на знак протесту проти політики Трампа стосовно Європи та України.

Францію закликають уникати Maga America, оскільки хештег #BoycottUSA поширюється, але підлітки кажуть, що не можуть дозволити собі приєднатися до акції, пише британський Observer. Втім, за словами видання, в п'ятницю на Великих бульварах Парижа у McDonald's і KFC йшов жвавий бізнес. Не було майже ніяких ознак Le boycott – руху серед французьких покупців, які відмовляються від американських брендів і продуктів, вироблених у США, на знак протесту проти торгових тарифів і антиєвропейської риторики Дональда Трампа.

Опитування, яке минулого тижня з'явилося на першій шпальті газети Libération, показало, що понад шість з 10 французів підтримують відмову від американських товарів, а майже кожен третій вже уникає їх. Хештег #BoycottUSA поширився в соціальних мережах, що, на думку дослідників, є "історичним крахом" іміджу США у Франції, третьому за величиною європейському торговельному партнері Америки.

Coca-Cola, McDonald's, Tesla, Starbucks, KFC та X – серед американських брендів, яких рекомендують уникати. Респонденти також назвали Apple, Microsoft, платформи для бронювання житла Airbnb і Tripadvisor, Nike і Converse.

Але журналісти бачать інше – у магазинах американських брендів бойкот не помітний. Те, що говорять французькі споживачі, і те, що вони роблять, – це різні речі, вважає Франсуа Краус з соціологічної компанії Ifop, яка проводила дослідження. "Ми починаємо бачити в настроях людей санкціонування США та їхньої політики, але існує розрив між позицією, яку люди займають в принципі, і тим, що вони роблять на практиці", – сказав він у інтерв'ю Observer.

Опитування показало, що симпатики лівих демократів, люди старше 65 років і ті, хто має чистий дохід понад 2400 євро на місяць, найбільше підтримують бойкот. "Ми виявили, що третина тих, хто заявляє про бойкот, – це переважно добре освічені та достатньо забезпечені люди, які приймають виважене та обґрунтоване рішення. Це люди, які, змінивши свої звички, дотримуються їх. Вони знають про трансатлантичну напруженість і, поки Трамп перебуває на посаді, вони будуть бойкотувати американські товари. Однак важко передбачити, який вплив це матиме в довгостроковій перспективі", – поділився своїм міркуваннями соціолог.

За словами Observer, опитування демонструє, що французи особливо обурені торговельними тарифами, утисками Трампа щодо різноманітності та інклюзивності, а також поводженням з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Погрози Трампа підвищити ввізне мито на французькі та європейські вина і шампанське до 200% також зменшили ентузіазм щодо США.

Британське видання також зауважує, що опитування показало, що підтримка бойкоту виходить за рамки соціальних груп, які зазвичай асоціюються з політичною активністю. За словами Крауса, популярність США як місця для навчання, відпочинку і ведення бізнесу знаходиться на 40-річному мінімумі.

Сьогодні 22% опитаних хотіли б навчатися в США порівняно з 48% у 2010 році. Кількість тих, хто хоче там жити, знизилася з 30% до 22%, і лише 20% хочуть працювати в США порівняно з 37% 15 років тому.

33-річний Едуард Руссе, фермер з півночі Франції, який створив групу "Бойкот США: купуй французьке та європейське" у Facebook, каже, що був здивований реакцією після того, як за місяць вона набрала понад 25 000 учасників. За його словами, його метою було заохотити співвітчизників обирати французькі та європейські товари, а не американські.

"Ми сподіваємося, що ця ідея прийде в голову людям, коли вони будуть у супермаркеті і їм доведеться обирати між двома продуктами на відстані 50 см один від одного, і вони виберуть продукт, який відповідає їхнім цінностям. Більшість французів і європейців зроблять це мовчки, непомітно, інстинктивно", – поділився своїми міркуваннями Руссе.

Виступаючи на радіо RMC, журналіст Жан-Філіп Ду відкинув ідею бойкоту як "смішну". Проте Руссе не погодився: "Йдеться не про повалення Трампа або економіки США – йдеться про те, щоб зробити щось, хай навіть скромне, для відновлення балансу. Це символічно, а ми знаємо, що американці люблять символи. Ми пам'ятаємо символіку картоплі фрі, яку використовували під час війни в Іраку. Тепер ми використовуємо ті самі символи проти них".

"Бойкот – це сильне і важке слово, але насправді ми говоримо: купуйте французьке та європейське. Так само, як американці кажуть "Америка понад усе", ми кажемо "Франція та Європа понад усе", – переконує Руссе. "Я відчуваю, що повинен щось робити. Мені байдуже, якщо це вважається смішним. Економіка – це сума особистостей, і я голосую, використовуючи свою звичку обирати французькі та європейські продукти для мого майбутнього та майбутнього моїх дітей", – додав він.

Джерело: Observer