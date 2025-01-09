Трамп бачить нову сферу впливу США від Панами до Гренландії. Не такий страшний чорт, як його малюють?

Слова Трампа про можливість захоплення Панамського каналу, купівлі Гренландії та приєднання Канади ошелешили багатьох у світі, втім вони мають певне раціональне зерно. Американська газета Wall Street Journal з посиланням на радників Трампа стверджує, що ці заяви – спроба отримати переваги у переговорах щодо торгівлі та витіснення Китаю з Панами та Гренландії. Але це, звісно, не точно.

Заяви Трампа можуть бути не блефом. За та проти

Заклики новообраного президента Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію, Канаду і Панамський канал відображають його захоплення старою ідеєю у версії ХХІ століття про те, що великі держави повинні ділити сфери впливу і захищати свої економічні та безпекові інтереси, нав'язуючи свою волю меншим сусідам.

У випадку з Панамським каналом і Гренландією він припустив, що може застосувати силу, щоб захопити їх. Тоді як з Канадою Трамп заявив, що достатньо вдарити екстремальними тарифами, не залишивши іншого вибору, окрім як підкоритися анексії.

"Канада і Сполучені Штати, це було би дійсно круто. Ви позбудетеся цієї штучно проведеної лінії і подивитеся, як це виглядає, і це також було б набагато краще для національної безпеки", – заявив Трамп.

Wall Street Journal припускає, що Трамп не блефує, погрожуючи захопити союзників. Взяття під контроль Гренландії, Канади і Панамського каналу за допомогою військової або економічної сили, наголошує видання, стало б відходом від десятиліть зовнішньої політики США, яку проводили президенти обох партій. Якщо Трамп зробить хоча б частину з того, що він описав, а це вкрай малоймовірно, це може означати далекосяжні зміни у глобальній ролі Америки. З посиланням на аналітиків, WSJ переконує, що це підбадьорить супротивників і змусить союзників (які більше не впевнені у підтримці Вашингтона) шукати нові безпекові та економічні домовленості.

Для Трампа аргументи на користь радикальної переорієнтації зовнішньої політики ґрунтуються на довготривалих і навіть суперечливих переконаннях, що навіть близькі союзники ставляться до США несправедливо, що Америка задарма віддала канал Панамі та що Китай просувається у Західну півкулю, де мають домінувати Сполучені Штати.

Готовність Трампа висловлювати такі ідеї (як використання сили чи економічного тиску на союзників) та його нехтування двопартійними доктринами декого здивували.

"Ми просто не бачили нічого подібного, принаймні за мого життя, від президента Сполучених Штатів", – цитує видання колишнього сенатора-республіканця і ексміністра оборони в адміністрації Обами Чака Гейґела. На його думку, це надто авторитарна поведінка, і саме тому викликає занепокоєння те, що Трамп говорить і як він діє. Гейґел переконаний, що коли найсильніші союзники і партнери втрачають довіру до США, нічого доброго з цього не вийде. За його словами, Китай і росія дивляться на все це, мовляв, "давайте, пане Трамп, продовжуйте говорити".

Втім, як зазначає WSJ, деякі нинішні і колишні радники Трампа заявили, що ці коментарі не слід сприймати за чисту монету, наполягаючи на тому, що вони не настільки далекі від мейнстрімного зовнішньополітичного мислення, як це звучить.

"Те, що Трамп намагається зробити, – це знову зосередити увагу на зовнішніх кордонах Західної півкулі і захистити їх від конкурентів-великих держав", – зазначив Александр Ґрей, який обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки Білого дому за першої каденції Трампа.

Обіцянка Трампа анексувати Канаду – це пустослів'я, спрямоване на отримання важелів впливу перед торговельними переговорами з Оттавою, кажуть деякі радники. Його погроза повернути канал – це виверт, щоб домогтися зниження цін для американських кораблів, які проходять через Панаму, а його зацикленість на придбанні Гренландії полягає в тому, щоб отримати доступ до рідкоземельних мінералів і позбавити його Китаю, додають вони.

"Існує думка, що нашим пріоритетом номер один є оборона півкулі, і що Китай і росія приходять до нас на задній двір. Ви повинні розглядати Гренландію і Панаму в цьому контексті", – переконує Ґрей.

Тим, хто стурбований, що Трамп може насправді зробити те, про що він говорить, можна вказати на його обіцянку під час його першої кампанії за Білий дім змусити Мексику заплатити за стіну, яку він хотів побудувати вздовж південного кордону США – ідею, про яку він перестав говорити, коли стали зрозумілими труднощі з її реалізацією і пріоритетними стали інші питання.

Проте, як вважає WSJ, під час другого терміну Трамп може виявитися більш зосередженим на радикальних кроках, котрі часто блокувалися радниками під час його першої адміністрації. Видання констатує, що наразі він стикається з більш складними зовнішньополітичними викликами, включаючи війну в Україні та зростаючу загрозу від ядерної програми Ірану, ніж ті, з якими він зіткнувся під час свого першого терміну, що робить, здавалося б, прості рішення ще більш привабливими.

Трамп не відмовився від ідеї купівлі Гренландії, яку він вперше озвучив 2019 року, навіть незважаючи на те, що її лідери і посадовці Данії, які курують її зовнішню політику, неодноразово заявляли, що вона не продається і що про анексію не може бути й мови.

Видання зазначає, що син Трампа прибув до Гренландії у вівторок разом з майбутніми співробітниками Білого дому, зокрема з майбутнім заступником глави Білого дому із законодавчих, політичних і громадських справ Джеймсом Блером, який, за словами деяких помічників, може стати ключовим у будь-яких майбутніх переговорах.

Деякі з його радників визнають, що продаж малоймовірний, але розширення американської присутності на острові за рахунок економічних інвестицій і збільшення військової присутності є можливим. Десятирічний договір між Данією і США надає Пентагону доступ до арктичної бази на півдні Гренландії з аеродромом, а також радарами та іншим обладнанням, яке використовується для виявлення можливих запусків ракет.

Як зазначає WSJ, радники Трампа зацікавлені у розширенні американської присутності, щоб протистояти зростаючому впливу Китаю і росії в Арктиці, і вважають, що Вашингтон міг би вести переговори про відносини, подібні до тих, які мають крихітні острівні держави у Тихому океані, що називаються договором про вільну асоціацію. Така угода дозволила б Державному департаменту вести перемовини про розширення економічних і військових зв'язків без відмови Данії від суверенітету.

Китайці захоплюють контроль над Панамським каналом? А Канада стає 51-м штатом США?

Зацікавленість Трампа у відновленні більшої присутності США на Панамському каналі сягає корінням у традиційну республіканську орієнтацію на Західну півкулю кінця 1970-х – початку 1980-х років, яка, на думку багатьох консерваторів, була відкинута, коли Сполучені Штати розширили свою роль на Близькому Сході. У 1977 році США і Панама домовилися про передачу каналу під контроль Панами, що відбулося 1999 року після періоду спільного управління.

Наразі водним шляхом керує державне Управління Панамського каналу, але два його морські порти вже давно перебувають в управлінні гонконгської компанії, що Трамп вважає неприйнятним.

Панамський канал "був побудований для наших військових", і "ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю. Вони зловживають цим подарунком", – заявив Трамп.

За словами людей, близьких до нового президента, радники Трампа наразі вивчають ідеї, як переконати Панаму повернути контроль над каналом, зокрема, включити Панаму в існуючі торговельні угоди та залучити американські інвестиції в країну. Військова операція з повернення контролю над каналом може бути потенційно складнішою, ніж вторгнення США у 1989 році з метою повалення панамського лідера генерала Мануеля Нор'єги. Тоді американські війська все ще базувалися в зоні каналу.

У вівторок Трамп наполягав на тому, що "економічна сила" врешті-решт призведе до того, що Канада з її 40-мільйонним населенням і майже чотирма мільйонами квадратних миль стане 51-м штатом США. Цього не станеться, написав у вівторок прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який йде у відставку: "Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів".

WSJ пояснює, що внесення змін до Конституції Канади з метою розпуску країни та приєднання до США вимагатиме одностайного схвалення Сенату, Палати громад та законодавчих органів провінцій. Грудневе опитування Leger показало, що 13% канадців хотіли б, щоб їхня країна стала 51-м штатом Америки, а 82% були проти. Обидві палати Конгресу США також повинні будуть схвалити створення нового штату. Канада, другий за величиною торговельний партнер Сполучених Штатів, вже давно стала об'єктом скарг Трампа на несправедливі економічні відносини, які він поєднує з критикою того, що Оттава відстає у фінансуванні НАТО.

Колишній чиновник Трампа Ґрей сказав, що нещодавнє занепокоєння новообраного президента пов'язане з тим, що Канада не витрачає 2% свого ВВП на оборону, як це зобов'язалися робити союзники по НАТО. "Це найбільш безпорадний член НАТО, і це соромно, і це загроза нашій безпеці, тому що вони не можуть виконати свої зобов'язання у нашій спільній півкулі", – зазначив він.

Трамп виступив проти участі Канади у спільному зі США та Фінляндією підприємстві з будівництва та обслуговування криголамів, що, на думку всіх трьох країн, є важливим кроком для того, щоб не відставати від Китаю та росії в Арктиці. "Ми не дуже хочемо мати партнера в купівлі криголамів", – сказав Трамп.

Радники, наближені до Трампа, визнають, що анексія Канади малоймовірна, і натомість припускають, що ці коментарі пов'язані з агресивним стилем ведення переговорів Трампа, особливо в цей перехідний період у Канаді.

"Ми були добрими сусідами, але ми не можемо робити це вічно, і це величезна сума грошей", – заявив Трамп.

Чому Гренландія? Як відреагували інші країни

В іншій статті WSJ висловлює думку, що інтерес Трампа до величезного вкритого льодом острова відображає глобальну боротьбу за Арктику, оскільки зміна клімату відкриває морські шляхи і змінює геополітику. росія знову відкрила десятки радянських військових баз в Арктиці, оскільки напруженість у відносинах із Заходом загострилася через вторгнення в Україну. Китай продовжує розширювати судноплавні маршрути через кригу, що тане в регіоні, і експлуатувати природні ресурси Гренландії, зокрема мінерали, які використовуються у всьому – від телефонів до електромобілів і військової техніки.

Коментарі Трампа з цього приводу викликали обурення серед деяких чиновників і законодавців у Європі, зокрема Данії, колишньої колоніальної правительки Гренландії, яка досі керує зовнішньою політикою і політикою безпеки на острові і є близьким союзником США.

Контроль над Гренландією і ширшою Арктикою є цінним для проєкції сили і впливу, моніторингу діяльності конкурентів і забезпечення безпеки судноплавних маршрутів, кажуть аналітики і чиновники. Команда Трампа з національної безпеки, як інформує WSJ, провела попередні переговори про те, як розпочати перемовини з Гренландією і Данією після того, як він вступить на посаду.

Водночас, за словами видання, Пекін посилив свою економічну присутність у цьому регіоні, зокрема через інвестиції у видобуток корисних копалин у Гренландії. 2018 року Пентагон успішно працював над тим, щоб заблокувати фінансування Китаєм трьох аеропортів на острові.

Китай особливо зацікавлений через розташування Гренландії відносно всіх арктичних судноплавних маршрутів, включно з "Полярним шовковим шляхом" Пекіна, що дозволить використовувати коротшу відстань для доставки товарів через Арктику, оминаючи морські вузькі місця у Суецькому каналі та Малаккській протоці.

Зважаючи на погрози Трампа підвищити тарифи для Китаю, величезні поклади рідкоземельних елементів у Гренландії також набувають все більшого значення. За оцінками Геологічної служби США, острів має 1,5 мільйона тонн запасів цих матеріалів, що недалеко від 1,8 мільйона тонн у Сполучених Штатах. Китай, однак, домінує у світових запасах рідкоземельних елементів з 44 мільйонами тонн покладів, і аналітики кажуть, що він може використати свій доступ до них як зброю у торговельній війні.

"Якщо врахувати, наскільки близько найбільші невикористані родовища графіту і рідкоземельних металів знаходяться до східної частини США, то очевидно, що Гренландія може стати сировинним ресурсом для Америки", – зазначив Стефан Берштайн, генеральний директор компанії GreenRoc Strategic Materials, яка веде свою діяльність на цій території.

Британська компанія шукає капітал, необхідний для виробництва графіту – компонента акумуляторів для електромобілів, і нещодавно подала заявку в Гренландії на отримання так званої ліцензії на експлуатацію.

WSJ нагадує, що ідея придбання Гренландії Сполученими Штатами виникла ще у 1860-х роках за часів адміністрації президента Ендрю Джонсона, який був зацікавлений у розширенні американської території, але ця спроба зрештою провалилася.

Після Другої світової війни США виявили значний інтерес до Гренландії через її стратегічну важливість у Холодній війні, що розгорталася. У 1946 році, за адміністрації президента Гаррі Трумена, США зробили офіційну пропозицію про купівлю Гренландії у Данії за 100 мільйонів доларів золотом. Данія відмовилася. Трамп поки що не назвав конкретної суми для купівлі.

США вже мають на острові найпівнічнішу базу – космічну базу "Пітуффік", раніше відому як авіабаза "Туле". Вона включає в себе радіолокаційну станцію, яка є частиною американської системи раннього попередження про балістичні ракети. Гренландія також є частиною так званого "розриву GIUK" – важливого військово-морського проходу між Гренландією, Ісландією і Великою Британією, за яким пильно стежили під час Холодної війни. В останні роки росія посилила патрулювання своїх підводних човнів і проведення навчань у цьому районі.

Радник Трампа з національної безпеки у 2019-2021 роках Роберт О'Брайен заявив наприкінці грудня, що новообраний президент був "на 100% правий" у тому, що Гренландія має вирішальне значення для оборони США. "Ми любимо данців, але кількох додаткових безпілотників, команд на собачих упряжках та інспекційних кораблів недостатньо для захисту Гренландії від росіян і китайських комуністів. Якщо наш великий союзник Данія не може взяти на себе зобов'язання щодо захисту острова, то США мають взяти на себе відповідальність", – написав він у мережі X.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила данському телебаченню, що, хоча Гренландія не підлягає захопленню, вона вітає посилення ролі США в регіоні з огляду на кроки інших держав, таких як росія. Інші данські урядовці були менш дипломатичними.

"Цей рівень неповаги з боку майбутнього президента США до дуже, дуже відданих союзників і друзів є рекордним", – написав член данського парламенту Расмус Ярлов у мережі X.

Гренландці та данці кажуть, що острів не продається. Гренландія, яка є самокерованою частиною Королівства Данія, з населенням 56 000 осіб, вирішує більшість внутрішніх питань. "Гренландія належить народу Гренландії. Наше майбутнє і боротьба за незалежність – це наша справа", – написав у вівторок прем'єр-міністр острова Муте Егеде у соціальній мережі.

У середу міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що в умовах, коли росія озброюється в Арктиці, а Китай проявляє підвищений інтерес до цього регіону, США і НАТО цілком виправдано відчувають занепокоєння з приводу безпеки.

"Оскільки ми спостерігаємо танення льодів в Арктиці й відкриття нових судноплавних маршрутів, ми, на жаль, також спостерігаємо посилення суперництва між великими державами", – сказав Расмуссен в інтерв'ю журналістам.

Втім, як зазначає The Guardian з посиланням на Расмуссена, Данія відкрита до діалогу з Дональдом Трампом щодо його законних побоювань з приводу безпеки. Ларс Люкке Расмуссен наполягав на тому, що не бачить політичної кризи, але сказав, що в інтересах усіх знизити температуру в дискусіях. "Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", – заявив він. Також очільник данського МЗС додав: "У мене є свої проблеми з Дональдом Трампом, і я також знаю, що не варто говорити все, що ти думаєш, вголос".

WSJ наголошує, що інші члени Європейського Союзу виступили на захист Гренландії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він обговорив це питання з європейськими колегами і "стало очевидним певне нерозуміння щодо нинішніх заяв США". Він сказав, що "принцип непорушності кордонів застосовується до кожної країни".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що автономна данська територія є частиною ЄС. "Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам, ким би вони не були, і починаючи з росії, атакувати свої суверенні кордони", – повідомив він в етері французького радіо в середу.

Однак для багатьох гренландців основна увага приділяється не суперництву з наддержавами, а власному суверенітету.

Рух за здобуття незалежності від Данії, з якою вони мають довгу історію напружених відносин, набрав обертів в останні роки, і уряд острова нещодавно активізував свої зусилля з метою здобуття незалежності. Проте, Гренландія, чиїм основним експортом є риба, значною мірою покладається на щорічну фінансову підтримку Данії у розмірі близько 600 мільйонів доларів США.

"Ми хочемо стати незалежною державою, і ми не змиримося з тим, що нас знову колонізує будь-яка країна", – заявила представниця Гренландії в парламенті Данії Матильда Хьог-Дам. "Я вважаю, що риторика, яку ми чуємо від Трампа, найімовірніше, також стосується небажання показувати, які карти він тримає в руках – він хоче тримати своїх слухачів у напрузі", – додала вона. У будь-якому разі, за її словами, "заява Трампа підкреслює зростаюче геополітичне значення Гренландії".

Велика угода? Для Трампа світ змінився

Окрім рідкоземельних елементів, за оцінками Геологічної служби США, біля берегів Гренландії є орієнтовно 17,5 мільярдів барелів нафти і 148,2 трильйонів кубічних футів природного газу.

На думку редактора з питань дипломатії видання The Times Роджера Боєса, в руках США корисні копалини та морське узбережжя найбільшого в світі острова посилять Захід. За його словами, Китай жадає контролю над рідкоземельними мінералами. Він уявляє, як найбільший у світі острів стане частиною його Полярного шовкового шляху, важливою зупинкою для його кораблів для стимулювання торгівлі між Азією і Заходом.

За словами Боєса, у Трампа є відповідь на це: він хоче купити це місце. Отримавши відмову від Данії та Гренландії під час свого першого терміну, він готовий до другої спроби. Тоді два питання. Чи досягне він успіху? І що зміниться, якщо Сполучені Штати буквально виростуть?

Як наголошує Боєс, світ змінився для США, Данії та гренландців. Після перемоги Трампа на виборах Китай грає м'язами. Він провів найбільші військово-морські навчання за останні десятиліття, спустив на воду найбільший у світі військовий корабель-амфібію, був звинувачений у саботажі підводних кабелів в Азії та Європі і хакерських атаках на Казначейство США, представив чотири нові сучасні літаки, вперше відпрацював морську блокаду біля японських островів і активізував шпигунську діяльність на Заході.

Щоб протистояти цьому, Трамп повинен виробити власний підхід. Гренландський трюк у поєднанні, можливо, зі спробами відновити контроль над чутливим Панамським каналом є своєрідним визнанням Трампа, що глобальний клімат справді змінює стратегічне середовище. Зрештою, танення Арктики означає полегшення доступу до видобутку нікелю і кобальту, необхідних для акумуляторів. І це послабить залежність Заходу від Китаю щодо рідкісних металів, необхідних для мікрочіпів і сонячних систем. Це являє собою процес навчання з часів Трампа 1.0.

Втім, на думку Боєса, більш раціональною метою для американських експансіоністів може бути досягнення домовленості з Гренландією і Данією, яка дозволить США використовувати західні гренландські території, найближчі до східного узбережжя Сполучених Штатів, як подушку безпеки. Процвітання для гренландців, посилення безпеки для США і часткова втрата суверенітету для Данії компенсуються пропозицією поглиблення відносин з Вашингтоном. Велика угода?