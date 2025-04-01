Фон дер Ляйєн збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США
01 квітня 2025, 18:33
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
За словами посадовиці, ЄС розробив "сильний план дій" у відповідь на американські тарифи
Європейський Союз збирається дати рішучу відповідь на американські мита. Проте Брюссель все ж сподівається знайти взаємовигідне рішення завдяки перемовинам з президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters.
За словами президентки Єврокомісії, вона розуміє намір США зміцнити свою економіку та провести повторну індустріалізацію. Однак, це хоче зробити і ЄС.
Фон дер Ляйєн вважає, що мита лише підвищать інфляцію та змусять американські заводи платити більше за комплектуючі, що призведе до втрати робочих місць.
"Наша мета – рішення шляхом переговорів. Але, звичайно, якщо знадобиться, ми захистимо наші інтереси, наших людей та наші компанії. Ми не хочемо вживати заходів у відповідь. Але якщо знадобиться, ми маємо сильний план, і ми його використаємо", – каже вона.
Глава Єврокомісії також заявила, що ЄС має диверсифікувати свою торгівлю та усунути внутрішні бар'єри, щоб покращити взаємодію транскордонного бізнесу.