Фон дер Ляйєн збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США

За словами посадовиці, ЄС розробив "сильний план дій" у відповідь на американські тарифи

Європейський Союз збирається дати рішучу відповідь на американські мита. Проте Брюссель все ж сподівається знайти взаємовигідне рішення завдяки перемовинам з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

За словами президентки Єврокомісії, вона розуміє намір США зміцнити свою економіку та провести повторну індустріалізацію. Однак, це хоче зробити і ЄС.

Фон дер Ляйєн вважає, що мита лише підвищать інфляцію та змусять американські заводи платити більше за комплектуючі, що призведе до втрати робочих місць.