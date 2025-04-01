Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер пропонує гіпотетичні дії України для розгрому орків на окремій ділянці фронту, яка могла б дати оперативну можливість переломити хід війни. Все це можливе за умови, що європейські партнери та тихоокеанські союзники якнайшвидше нададуть необхідну допомогу Україні.

Перемогу в Україні можна найшвидше здобути за допомогою масштабного наступу, який скористається слабкими місцями у військовій машині москви, що з'являються. Навіть у 2025 році критична точка знаходиться в межах досяжності.

Незважаючи на збереження досить стабільного темпу атак в цілому і втрати, що приблизно дорівнюють щомісячному притоку нової крові, територіальні здобутки росіян залишаються мінімальними. Тепер, коли українські війська припинили спроби утримати вразливий рубіж у двадцяти кілометрах від Курська, лінія фронту там зміцнилася – Україна навіть вирішила розпочати нову транскордонну операцію в сусідньому Бєлгороді.

Скрізь наступальні зусилля орків фактично застопорилися, а ті успіхи, які все ще досягаються дорогою ціною, дедалі частіше нівелюються більш ефективними українськими контрнаступальними операціями в інших місцях. Вони залишаються обмеженими й обережними, але перехід України до більш агресивної позиції важко заперечити.

Я продовжую очікувати, що влітку ми станемо свідками більш широкого українського контрнаступу, спрямованого на прорив фронту орків, що спричинить політичну кризу в москві, яку путінський режим не зможе витримати. Цей сценарій є єдиним життєздатним шляхом виходу з глобального кошмару, що розгортається. Після гіркої загибелі післявоєнного порядку, очолюваного Америкою, неможливо повернути назад, можна лише випередити експоненціальну криву змін.

Щойно Україна зможе пересунути лінію фронту за власним бажанням, навіть якщо спочатку прогрес буде повільним і методичним, дні путіна будуть злічені. Він витратив три роки і щонайменше чверть мільйона російських життів, намагаючись довести, що він насправді якийсь стратегічний геній, який веде свою благословенну націю до перемоги над усіма ворогами. Він мобілізував усю міць своєї держави, щоб змусити 140 мільйонів підданих змиритися або принаймні німо терпіти стан речей, який дорівнює постійним жертвам крові та скарбів заради дивовижного погіршення реальної сили.

Те, що путін не може підкорити Україну, країну, яку його ідеологія не може прийняти як реальну, змушує постійно вдавати, ніби його війська беруть на себе всю міць НАТО.

Наразі путін тримається за владу набагато слабкіше, ніж багато хто вважає. Щоразу, коли Україні вдається здобути велику оперативну перемогу, путін змушений якось загострювати ситуацію, щоб підтримувати фікцію про те, що його імперія непереможна. Але у 2025 році, завдяки добре передбачуваному майже повному виснаженню радянських запасів озброєння та ескалації економічної кризи, цей підхід вичерпав себе. Це головна причина, чому путін вдає, що хоче припинення вогню або навіть миру: він відчайдушно намагається переконати США змусити Україну припинити бойові дії до літа.

Якщо команда Трампа не кине путіну рятівний круг, рашистська імперія опиниться в глибокій халепі. Ще одна велика невдача на полі бою зруйнує наратив путіна про перспективи росії у війні з Україною і серйозно підірве його режим. Катастрофа на кшталт втрати сухопутного мосту до Криму продемонструвала б, що його влада ослабла до такої міри, що внутрішній бунт перед тим, як він спробує зробити щось самогубне, на кшталт ядерного удару або відкритого нападу на НАТО, стає питанням життя і смерті для критичної маси еліти орків. Досягнення такого результату – найшвидший і найнадійніший спосіб принести мир в Україну раз і назавжди.

Логічно випливає, що правильно організована й проведена військова кампанія є ключем до Перемоги в Україні. Створення необхідних спроможностей у належному масштабі – це постійна робота сотень тисяч людей, які місяць за місяцем працюють за лаштунками, і чиї імена ніколи не з'являться у пресі.

Волноваха, на яку я поклав око з 2023 року, не є єдиною критично вразливою точкою на довгій лінії фронту. Оскільки українська ініціатива "Лінія безпілотників" активно працює над тим, щоб перетворити все в радіусі 20 км від українських позицій на смертельну пастку для орків, життя у 2025 році стане дуже і дуже складним, якщо ви на боці москви. І далі буде тільки гірше.

Ціль: Волноваха – "яремна вена" окупованого Півдня

Теорія перемоги, яку я вважаю найбільш виправданою з огляду на скрутне становище України, залежить від великого військового перелому в окупованій Україні, який зробить подальшу присутність орків на значній частині території неможливим. Цього можна досягти шляхом успішного контрнаступу, який зруйнує логістику Москви на великій території.

Південний театр воєнних дій завжди був найбільш вразливим у цьому відношенні через просто географію. Окупація Москвою Криму і південної частини Херсонської та Запорізької областей стала можливою насамперед завдяки смузі землі між Азовським і Чорним морями. Порти корисні, але виявилися вразливими, а автошляхи дозволяють доставляти деякі вантажі, але це набагато менш ефективно, ніж залізничний транспорт за межами приблизно ста кілометрів від фронту.

Південний фронт і його яремні точки, а також те, що, схоже, намагається зробити Україна у 2023 році.

Єдиний основний наземний залізничний маршрут з'єднує Крим з росією в районі міста Волноваха. Тут стара лінія, що йде на південь від Донецька, перетинається з новою, побудованою з початку війни, щоб наблизити західні вантажі до окупованого Маріуполя, приблизно на 40 км далі від українських позицій у Вугледарі, коли він ще утримувався. Відкриття цієї нової лінії значною мірою сприяло тому, що бої за утримання Вугледара, Курахового та Великої Новосілки стали надто важкими і не вартували такої ціни крові.

Після 2022 року Україна тримала елітну 72-гу механізовану бригаду на складних передових позиціях під Вугледаром, звідки Київ міг постійно загрожувати наступом на Волноваху. Новий об'їзний шлях змінив стратегічну динаміку, але все ще дозволяє залізничному транспорту об'їжджати Донецьк лише в обхід міської зони. Він все ще має проходити прямо через Волноваху, а також через два міста далі по лінії, Розівку та Кам'янку, які розташовані біля підніжжя Приазовської височини, відносно горбистої місцевості.

Якщо українські війська захоплять ці три міста, найважливіше залізничне сполучення, що обслуговує весь Південний театр воєнних дій, буде розірвано. Оскільки більша частина логістичних можливостей Москви по перевезенню вантажів по воді зараз зруйнована, все, що потрібно – це успішне просування на відстань близько 50 км плюс кілька німецьких ракет Taurus, що виведуть з ладу міст через Керченську протоку, щоб фактично вивести з ладу близько двохсот тисяч орків.

Огляд високого рівня пропонованої Волноваської наступальної операції влітку 2025 року. Центральний напрямок з 5-6 повітряно-десантними бригадами є основним.

Такої перемоги має бути достатньо, щоб назавжди змінити хід війни на користь України. Зіткнувшись з перспективою того, що чверть або більше його військ, спрямованих в окуповану Україну, засохнуть на лозі або, що ще гірше, здадуться в полон – путінський режим повинен нарешті зіткнутися з усіма наслідками цієї ідіотської імперської війни. Ілюзія будь-якої надії на остаточний тріумф зникне, еліти по всій російській імперії матимуть сильний стимул почати укладати приватні угоди з припущенням, що путін врешті-решт розділить долю Асада.

Після стількох років і кровопролиття, нескінченних порожніх обіцянок і порожніх погроз, що лунали в домівках по всьому російському кошмару, відчуття того, що історія знову наздогнала московський режим, стане рушієм змін. Очевидне бажання Трампа кинути путіну рятівний круг є продовженням справжньої політики Байдена, який намагався запобігти безладному краху останньої московської імперії – іронія долі, враховуючи, наскільки відчайдушно Трамп намагається діяти так, ніби він антиБайден, роблячи при цьому такі ж безглузді кроки.

Близько трьох тисяч квадратних миль – це все, що відділяє Україну від оперативного тріумфу, який повністю зруйнує стратегічний порядок денний імперії путіна. Питання в тому, як це зробити?

Починаючи з 2023 року, я оцінюю велику стратегію України щодо миру як таку, що реалізує саме цей сценарій – російський Раґнарок. Курська операція була частиною великого плану, необхідним випробуванням, а також стратегічною диверсією. Відступ до Покровська і від Вугледара, Волновахи та Великої Новосілки також відповідав плану, хоча Україна, ймовірно, хотіла, щоб цей процес був набагато менш безладним. Іншим компонентом є прискорене перезавантаження сухопутних військ України, прикладом якого є прийняття нової формальної структури на основі корпусів.

Жодні трюки США чи Москви не зможуть зупинити Україну від доведення справи до кінця. Якщо європейці та, сподіваємось, тихоокеанські демократії також, діятимуть з необхідною швидкістю, правильно забезпечений ресурсами й проведений контрнаступ може перевірити цю теорію перемоги на міцність до кінця літа 2025 року. Шанси на успіх значно зростуть, якщо протягом наступних трьох місяців буде здійснено відповідне радикальне збільшення допомоги, зокрема, надання сучасної бронетехніки, бойових літаків і необхідних елементів забезпечення.

Хороший оперативний план ґрунтується на широких принципах, які можна гнучко впроваджувати залежно від умов. Деякі з них не мають певного порядку і зводяться до простих емпіричних правил, але є важливими:

Знайдіть місце, де ворог найслабший, і нанесіть туди найсильніший удар, незалежно від того, атакуєте ви чи обороняєтесь.

Будьте особливо обережні на місцевості, яка дає ворогу явну перевагу, наприклад, на височинах і водних переправах.

Захистіть свою логістику, забезпечивши кілька маршрутів на дружню територію, де це можливо.

Ніколи не випереджайте здатність вашої логістичної інфраструктури забезпечувати фронт; якщо особовий склад стикається з постійною нестачею, він стає вразливим.

Тримайте резерв у розмірі третини ефективної (не затвердженої) чисельності; не перенапружуйтесь і не забувайте про відпочинок та ротацію.

Припускайте, що найбільше проблем вам завдасть саме те, що спробує зробити ворог. Підстрахуйтеся від цього, якщо він спробує щось інше, у вас все одно будуть резерви.

Бийтеся тільки там, де можна зберегти вигідне співвідношення сил, а якщо ворог підсилює сектор швидше, ніж очікувалося, перейдіть в інше місце.

Завжди намагайтеся диктувати темп подій, використовуючи або обмежуючи мобільність, незалежно від того, чи ви переходите на ворожу територію, чи боретеся за свою.

Розвідуйте, розвідуйте і ще раз розвідуйте – інформація є ключовим чинником, так само як і знання того, чого ви не знаєте.

Основною метою всіх операцій є досягнення ключових цілей в рамках ширшої стратегії (теорії) перемоги. Життєво важливим аспектом успіху є забезпечення того, щоб витрати були зведені до мінімуму і завжди співмірні з вигодами. За інших рівних умов, у повторних зіткненнях зазвичай перемагає та сторона, яка в середньому виявляється більш ефективною. Швидкість – це просто втілена ефективність.

На жаль, потреба в обережності наштовхується на сильні стимули, які має інша сторона, щоб втрутитися у ваші плани. Час є неймовірно корисним ресурсом, а швидкість має вирішальне значення у всіх насильницьких конфліктах, оскільки адаптаційні можливості кожної зі сторін обмежені. Ті, хто знайомий з циклами OODA Джона Бойда, одразу зрозуміють, до чого я веду. Щоб мінімізувати дружні втрати, зазвичай найкращим планом є просування швидше, ніж ворог очікує або може впоратися з ним.

Посередній план, реалізований зараз, часто буває кращим, ніж досконалий, який починається після того, як противник встиг підготуватися. Тому кожна кампанія має бути налаштована так, щоб мінімізувати втрати через ретельне планування, вона також має відбуватися в потрібний час і з достатньою інтенсивністю, навіть якщо ризик невдачі є високим. У 2023 році літній контрнаступ України не зміг прорватися до Азовського моря, оскільки Москва мала занадто багато часу на підготовку завдяки повільному надходженню допомоги, тому Україні не вистачало техніки, щоб витримати темпи виснаження, необхідні для подолання лінії Суровікіна.

Влітку 2025 року ситуація буде зовсім іншою. Наскільки саме – залежить від партнерів України, але такі передумови, як сучасні ВПС та високоточна зброя великої дальності, яких не вистачало у 2023 році, вже з'явилися. А безпілотники пропонують нові можливості.

До середини літа Україна повинна бути здатна зібрати щонайменше три корпуси, які координуватимуть п'ятнадцять бойових бригад і приблизно стільки ж бригад підтримки, загальною чисельністю близько 50 000 чоловік, для проведення інтенсивної кампанії тривалістю 6-8 тижнів на обраному фронті. Якщо її розгорнути під Гуляйполем і використати, коли земля висохне, а дерева повністю покриються листям, то те, що можна назвати Першою українською ударною армією, буде здатне виконати поставлене завдання.

Поточні прогнозовані дислокації орків та українців в районі Гуляйполя, куди я пропоную нанести удар трьома корпусами на знищення.

Критично важливим чинником, що сприяє кампанії, окрім достатньої кількості сучасної техніки – 300 танків і 1500 бойових броньованих машин щонайменше – є можливість використовувати величезну кількість безпілотників для систематичної ізоляції сил орків як на тактичному, так і на оперативному рівнях. Це означатиме перекидання тисяч безпілотників, які зараз зазвичай використовуються для нанесення ударів по цілях на відстані до Москви, набагато ближче до фронту.

Бронетехніка без пального не дуже ефективна, а найміцніша піхота зламається, якщо занадто довго перебуватиме без їжі. Постійна загроза нападу підриває бойовий дух і знижує ефективність роботи штабів, що негативно впливає на всю військову систему.

Окуповані береги Азовського моря знаходяться в межах 120 км від точок запуску, безпечно за існуючим українським фронтом. Вже зараз ракети дальнього радіусу дії можуть доставляти високоточні бомби на таку відстань, а українські розвідувальні дрони можуть знайти для них багато цілей – принаймні тепер, коли проблема глушіння, яка раніше каструвала GLSDB, нібито вирішена. Боже, хто б міг подумати, що лазерна цілевказівка виявиться надійнішою за GPS завдяки глушінню? Мабуть, не американські оборонні підрядники.

У будь-якому випадку, між традиційною реактивною артилерією, підсиленою новими крутими боєприпасами, і величезним потоком безпілотників, створюються передумови для спроби України перетворити фронт під Волновахою на гігантську пастку для орків. На зовнішньому краю вогняного кільця опиняться Ростов-на-Дону, Керченська протока і Севастополь, а об'єкти ППО склади і командні пункти стануть мішенями для ударних безпілотників, малих крилатих ракет і оновлених "Нептунів", яких Україна, можливо, зможе виробляти кілька десятків щомісяця, а не 10-12, як я припускав раніше.

Волноваська кампанія 2025 року: логістична блокада

Внутрішнє кільце вздовж Азовського узбережжя через окуповані Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь, що тягнеться вглиб залізничної лінії через наземний міст, характеризуватиметься ще більш інтенсивними атаками ударних безпілотників, а також спробами підтримувати постійне і всебічне спостереження з дронів. Мета полягає в тому, щоб постійно завдавати ударів по місцях, де залізничні вагони перевантажуються на вантажівки, і навіть по частинах самих залізничних ліній, наприклад, по мостових переходах. Тоді як далеко в тилу удари будуть наноситись імпульсами, що мають на меті вивести з ладу системи ППО, на цій ділянці буде працювати багато окремих дронів, які систематично виводитимуть з ладу оборону по всій території.

Завдяки створенню постійної ударної рукавички, яка зменшує пропускну здатність постачання орків, оборона орків уздовж лінії фронту буде ослаблена. Україна вибере певну ділянку фронту, щоб сконцентрувати свої ударні безпілотники та повітряну підтримку, щоб фізично придушити і, в ідеалі, паралізувати оборону орків на глибині до 20 км. Тут входження в сіру зону перетвориться для ворога з ризикованої перспективи на майже самогубство.

На всіх можливих відстанях, але особливо поблизу лінії фронту, необхідно буде докласти зусиль, щоб засліпити ворога, виводячи з ладу його розвідувальні безпілотники. Це чиста гра чисел: Україні доведеться сконцентрувати велику кількість перехоплювачів безпілотників у вирішальній точці, щоб забезпечити максимальну мобільність солдатів на землі. Для більшої складності, підрозділи, призначені для штурму, повинні будуть просочуватися повільно, не витрачаючи місяці на масове скупчення поблизу цільового району. Хоча Москва може зрозуміти плани України, вона повинна, принаймні, неправильно оцінити силу удару, який завдасть Україна, поки не стане надто пізно. В ідеалі, вона вважатиме, що ще є час для перекидання резервів на слабку ділянку, коли це не виявиться можливим завдяки безпілотникам.

Район Гуляйполя, здається, добре підходить для цього. Очевидно, що це відносно низько пріоритетний район для орків, оскільки більші угрупування сил на сході і заході, як правило, зосереджені на своїх власних секторах. Якщо вони не зможуть реагувати достатньо швидко, будь-яке роз'єднання стане проблемою. Відсутність резервів через те, що Україна зв'язала щонайменше 50 000 орків на Курсько-Сумському фронті, погрожуючи новими вторгненнями, також відіграватиме важливу роль.

Курська битва продемонструвала, що тоді як місцеві командири орків часто можуть адекватно реагувати на несподіванку, Москві потрібні тижні, щоб пристосуватися. Тому, коли орки зазнають поразки на місцевому рівні, якщо їхнє місцеве командування не має достатніх резервів, їхній контроль над ситуацією поспіхом втрачається.

Українським військам доведеться виробити чіткий ритм синхронізованих і тривалих атак, що в поєднанні з хаосом, спричиненим логістичним ешелонам орків, дасть українським командам свободу маневру. Це повинно дозволити їм просунутись у своїх секторах до східної половини лінії Суровікіна і, зрештою, пройти її менш ніж за місяць.

Оперативна схема Волноваської кампанії. Дуже приблизна. Пунктирні лінії – кінцеві точки для кожної фази, причому 1/3 активної бойової потужності кожного корпусу відповідає за одну фазу, а інші відпочивають або прикривають фланги. Зверніть увагу на зменшення кількості стрілок в ході розвитку наступу – багато ресурсів потрібно для прикриття флангів і обходу орків.

Швидкість просування, яку необхідно підтримувати, щоб Москва не встигла відреагувати, становить близько десяти кілометрів на тиждень. Хоча це може здатися швидким, у Курській битві українські війська перевершили цей показник протягом перших десяти днів. Через три-чотири тижні Москва кине всі свої сили на контратаки проти флангів українського наступу, а це означає, що ще через три-п'ять тижнів наступ України досягне кульмінації і їй доведеться перейти до оборони. Якщо все буде зроблено правильно, це змусить Москву перекидати сили по частинах, що дозволить Україні знищити їх концентрованою вогневою силою, не здаючи позицій.

Масштаби кризи змусять генералів-орків оголити всі інші фронти в марній спробі відновити ситуацію. Ті, хто опиниться по інший бік розірваних логістичних ліній, швидко опиняться не в змозі загрожувати українським військам. Це дозволить українським військам зосередитися на сході, втягуючи ворога в останню велику м'ясорубку.

Успіх тут має дозволити розпочати наступ наприкінці вересня, який також триватиме 6-8 тижнів і буде приурочений до зупинки, коли осіння багнюка стане проблемою. Вона може охопити Покровський і Костянтинівський фронти, прорив у Луганськ або навіть наступ через Дніпро на Крим. Важко уявити, що путінський режим протримається довго, якщо опиниться в цьому місці в листопаді 2025 року.

Одним з найважливіших чнників, який визначатиме, чи вдасться здійснити щось подібне, є нейтралізація ВПС орків. Україна повинна мати можливість захистити наземні війська від атак планерних бомб. Якими б небезпечними не були безпілотники для бронетехніки, в одному районі одночасно може бути сконцентрована лише певна кількість операторів безпілотників. Достатня маса або використання інноваційної тактики може розгромити оборону, що базується на дронах, але загроза потрапити під масований удар планерних бомб – це те, що заважає українським військам зосереджувати велику вогневу міць з 2023 року. Безпілотники не можуть проникати крізь правильно побудовані укриття, тому глибоке окопування є чудовим захистом. Боєголовки планерних бомб набагато більші.

Ось чому новина про те, що розумні українські техніки придумали, як заглушити супутниковий зв'язок, що керує планерними бомбами орків, є дуже важливою подією. Не маючи постійного оновлення в польоті, ці великі снаряди невдовзі відлітають на сотні метрів, коли їх запускають на відстані, достатній для захисту літаків, що їх несуть, від засідок Patriot чи Aster.

Система лазерного наведення може бути використана як виправлення, але лише за умови допомоги безпілотника або когось на землі. Ракета або навіть невелика бомба має більше шансів маневрувати достатньо, щоб вразити ціль після того, як вловить відбите лазерне світло за кілька кілометрів від неї. Москва, можливо, щойно виявила, що не має найкращого варіанту зупинити українські наступальні дії ще до того, як вони розпочнуться. Будемо сподіватися, що це не так просто виправити.

Іншою великою проблемою, з якою зараз стикається Москва, є зменшення її переваг у небі. До середини літа Україна має отримати три десятки "Вайперів" і десяток "Міражів-2000", а неминуче прибуття пари шведських літаків AWACS з повними мережевими можливостями відкриває можливість озброєння "Вайперів" і "Міражів" ракетами класу "повітря-повітря" з ефективною дальністю дії понад 150 км, навіть якщо їхні власні радари ніколи не будуть використовуватися для наведення на ціль. Українські літаки вже можуть діяти на відстані до 25 км від лінії фронту, не будучи збитими, частково завдяки чудовим комплексам радіоелектронної боротьби, а частково через постійне послаблення протиповітряної оборони орків.

Москва дуже, дуже обережно ставиться до своїх ВПС, оскільки вона та атомні підводні човни – це дві сили, які насправді можуть завдати НАТО справжнього головного болю протягом більш ніж тижня в умовах звичайної війни. Протягом цього конфлікту, щоразу, коли Україна виявлялася здатною вивести з ладу повітряні сили орків, відбувався більш консервативний зсув у тактиці. Україні не обов'язково домінувати в небі над усім полем бою, щоб повною мірою використати нижню повітряну зону для знищення оборони орків. Патова ситуація у верхніх шарах неба над лінією фронту – це нормально.

Нарешті українські війська нарешті отримують полегшення від однієї з найбільш деморалізуючих загроз, з якими вони стикаються. Якщо Україна зможе перекрити верхні шари повітря і домінувати в нижніх, оборона орків стане все більш дезорганізованою на всіх рівнях. Українські штурмові війська будуть наражатися на значно менший ризик, оскільки вони принесуть свою особисту кров у жертву майбутньому України.

Мета Волноваської кампанії буде класичною, наскільки це можливо з точки зору військової науки Клаузевіца, Сунь Цзи, Бойда чи будь-кого іншого. Повністю розгромити ворога на визначеній території, захопивши територію, яку путін не може дозволити собі втратити. Перерізати яремну вену, яка утримує окупаційні війська вздовж чорноморського узбережжя України, і раптом весь наратив про війну зміниться.

Чим швидше європейці та світові союзники зможуть зробити правильну і необхідну річ і спорожнити свої склади від імені України, тим краще. Якщо Україна нарешті зможе отримати зобов'язання щодо матеріальної підтримки, яка буде надана досить швидко, путін може бути зломлений нарешті.

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