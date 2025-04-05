Нетаньягу збирається до Трампа, щоб обговорити нові мита
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче відвідати Білий на початку тижня і обговорити з президентом США Дональдом Трампом нові митні тарифи.
Про це повідомляє видання Axios.
Глава уряду Ізраїлю планує відвідати Білий дім в понеділок, 7 квітня, що може стати першим візитом іноземного лідера, який особисто зустрінеться з президентом Трампом, щоб спробувати домовитися про скасування мит.
Лідери країн можуть обговорити іранську ядерну кризу і конфлікт у секторі Гази.
Єрусалим намагається уникнути мита, що Трамп наклав на майже всі країни світу, оголосивши про скасування всіх мит на американську продукцію.
Проте це не спрацювало і ставка 17%, яку Трамп встановив для Ізраїлю, базувалася на дефіциті двосторонньої торгівлі США.
Трамп зателефонував Нетаньягу та прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, коли Нетаньягу перебував з візитом у Будапешті. Цей дзвінок був спричинений також рішенням Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду, однак Нетаньягу порушив і питання про митні тарифи.
Президент США запропонував Нетаньягу приїхати до Білого дому, не вказавши точну дату, а пізніше Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що Нетаньягу незабаром відвідає Вашингтон, "можливо, навіть наступного тижня".
Спочатку Ізраїль і США чекали, що візит відбудеться пізніше в квітні, ймовірно, під час Песаху, що починається 14 квітня.
В четвер, 3 квітня, Трамп оголосив про мита на практично всі імпортні товари.