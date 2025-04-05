Нетаньягу збирається до Трампа, щоб обговорити нові мита

Візит може відбутись вже на початку наступного тижня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче відвідати Білий на початку тижня і обговорити з президентом США Дональдом Трампом нові митні тарифи.

Про це повідомляє видання Axios.

Глава уряду Ізраїлю планує відвідати Білий дім в понеділок, 7 квітня, що може стати першим візитом іноземного лідера, який особисто зустрінеться з президентом Трампом, щоб спробувати домовитися про скасування мит.

Лідери країн можуть обговорити іранську ядерну кризу і конфлікт у секторі Гази.

Єрусалим намагається уникнути мита, що Трамп наклав на майже всі країни світу, оголосивши про скасування всіх мит на американську продукцію.

Проте це не спрацювало і ставка 17%, яку Трамп встановив для Ізраїлю, базувалася на дефіциті двосторонньої торгівлі США.

Трамп зателефонував Нетаньягу та прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, коли Нетаньягу перебував з візитом у Будапешті. Цей дзвінок був спричинений також рішенням Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду, однак Нетаньягу порушив і питання про митні тарифи.

Президент США запропонував Нетаньягу приїхати до Білого дому, не вказавши точну дату, а пізніше Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що Нетаньягу незабаром відвідає Вашингтон, "можливо, навіть наступного тижня".

Спочатку Ізраїль і США чекали, що візит відбудеться пізніше в квітні, ймовірно, під час Песаху, що починається 14 квітня.

В четвер, 3 квітня, Трамп оголосив про мита на практично всі імпортні товари.