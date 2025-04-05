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Нетаньягу збирається до Трампа, щоб обговорити нові мита

05 квітня 2025, 16:48
Нетаньягу збирається до Трампа, щоб обговорити нові мита
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Візит може відбутись вже на початку наступного тижня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче відвідати Білий на початку тижня і обговорити з президентом США Дональдом Трампом нові митні тарифи. 

Про це повідомляє видання Axios. 

Глава уряду Ізраїлю планує відвідати Білий дім в понеділок, 7 квітня, що може стати першим візитом іноземного лідера, який особисто зустрінеться з президентом Трампом, щоб спробувати домовитися про скасування мит.

Лідери країн можуть обговорити іранську ядерну кризу і конфлікт у секторі Гази.

Єрусалим намагається уникнути мита, що Трамп наклав на майже всі країни світу, оголосивши про скасування всіх мит на американську продукцію. 

Проте це не спрацювало і ставка 17%, яку Трамп встановив для Ізраїлю, базувалася на дефіциті двосторонньої торгівлі США.

Трамп зателефонував Нетаньягу та прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, коли Нетаньягу перебував з візитом у Будапешті. Цей дзвінок був спричинений також рішенням Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду, однак Нетаньягу порушив і питання про митні тарифи.

Президент США запропонував Нетаньягу приїхати до Білого дому, не вказавши точну дату, а пізніше Трамп повідомив журналістам на борту Air Force One, що Нетаньягу незабаром відвідає Вашингтон, "можливо, навіть наступного тижня".

Спочатку Ізраїль і США чекали, що візит відбудеться пізніше в квітні, ймовірно, під час Песаху, що починається 14 квітня.

В четвер, 3 квітня, Трамп оголосив про мита на практично всі імпортні товари.

 

СШАмитаБіньямін Нетаньягу

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