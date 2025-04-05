Внаслідок землетрусу у М’янмі загинуло більше 3350 людей

Ще 220 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кількість загиблих через потужний землетрус у М’янмі досягла 3354 людей.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на місцеву військову владу.

Станом на суботу, 5 кітня, загальна кількість постраждалих складає 4850, ще 220 осіб вважаються зниклими безвісти.

Заступник генсека ООН Том Флетчер напередодні відвідав друге за величиною місто М'янми Мандалай, розташоване неподалік від епіцентру землетрусу.

також Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило в п'ятницю, що військова хунта країни обмежує постачання гуманітарної допомоги в постраждалі від землетрусу райони, де місцеве населення не підтримує її владу.

Нагадаємо, що в минулу неділю, 28 березня, ми писали, що число жертв землетрусу в М'янмі перевищило 1600.