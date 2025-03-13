Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер

У другій частині тижневика Ендрю Таннер ділиться міркуваннями про те, що Європа має першочергово зробити, щоб замінити Америку в підтримці України. Серед цих кроків: реалізувати "Небесний щит", дати Україні десяток літаків Gripen з далекобійними ракетами повітря-повітря "Метеор" та радіолокаційні літаки AWACS. А щодо США, то на думку, Таннера, адміністрація Трампа тільки й те робить, що стріляє собі в ногу.

Найбільша проблема лідерства в Україні пов'язана з НАТО. Потрібен рух вперед, який би не залежав від Вашингтона

Проблемою номер один у цій пропозиції є проста координація. Це дійсно масова проблема колективних дій, яка має тенденцію до самопідтримки. Ніхто не хоче бути лохом, який платить більше, ніж його частка в рахунку в ресторані чи барі, наприклад. Природний вибір – бути консервативним щодо власного внеску, коли приходить час ділити гроші, що призводить до того, що кожен дає трохи менше, ніж йому потрібно. Часто виникають суперечки, якщо тільки хтось, хто не любить суперечок, не покриває різницю тишком-нишком.

У питаннях безпеки природна людська схильність стримувати ресурси може легко виявитися фатальною, тому що війна – це постійне змагання за них і для них. Бажання групи захопити за допомогою насильства те, що вони не можуть отримати в інший спосіб, є єдиною фундаментальною межею, яка обмежує рівень насильства, що спостерігається з плином часу. Успіх навіть у невеликому масштабі породжує подальші спроби, ще більше дестабілізуючи ситуацію. Ось чому дозволяти путіну отримати хоч щось від війни в Україні – це серйозна помилка, яка веде не до миру, а до ще більшої і гіршої війни. Наука про це добре відома і, відверто кажучи, давня.

Щоб зупинити самопідсилюючий цикл насильства, який виходить з-під контролю, потрібні сильні інститути безпеки, здатні стримувати непотрібні дії, але також брати ситуацію під контроль, коли це необхідно. Саме таким був побудований НАТО після Другої світової війни: інституція, покликана, по суті, примушувати до певних дій на відносно справедливій основі. Це найкраща альтернатива розбрату, який може призвести до поглинання членів Альянсу один за одним.

У нинішньому вигляді вона зазнала невдачі, і тепер стоїть перед новим викликом: перемога в Україні. Зараз у європейців немає іншого життєздатного варіанту, тому що менталітет, який охоплює московську імперію, є абсолютно злоякісним. А божевільний поворот Вашингтона за адміністрації Трампа-Венса означає, що США в осяжному майбутньому виходять з боротьби.

А Європа – лише найближча мета Москви. Всім загрожує несамовитий рашистський режим, готовий пожертвувати сотнями тіл за квадратний кілометр території. Саме це робить війну в Україні справді глобальною, вже Третьою світовою війною.

НАТО майже тридцять років був млявим і розгубленим, витрачаючи ресурси на авантюри далеко за межами Європи. Втягнуті в очолювані американцями бої на Близькому Сході й у Північній Африці, європейські країни вже давно втратили стільки ж, скільки виграли в геополітичному сенсі від своєї тісної приналежності до США.

Україна, на відміну від США, зарекомендувала себе як надійний та інноваційний партнер. На даний момент 30 мільйонів українців коштують більше, ніж 330 мільйонів американців у боротьбі. Уся вигадлива техніка й нішеві можливості, якими володіють Збройні сили США, нічого не варті, якщо бракує бажання їх використовувати або вміння правильно їх застосовувати. Саме цього, ймовірно, дуже бракує, оскільки команда Трампа призначає на керівні посади в Пентагоні лояльних до себе людей, які не мають жодного відношення до нього. Нинішні керівники – це ті дурні, які намагатимуться зробити щось ще дурніше, ніж спроба окупувати країни на Близькому Сході.

Україна має найкращих у світі воїнів, найсучасніші безпілотники і зростаюче покоління загартованих у боях лідерів, які розуміють, як впоратися з московською тактикою "людських хвиль". Це майже все, що у неї залишилось. НАТО пропонує повітряні сили, засоби спостереження і обладнання на складах, які Україна не може отримати, оскільки НАТО, де домінують США, наполягає на збереженні резервів на випадок повномасштабної війни з Москвою.

Трагічна петля, яка вже три роки заважає набагато більшій кількості українських солдатів бути оснащеними сучасною бронетехнікою, що рятує життя, зводиться до того, що НАТО хоче бути готовим до війни, в якій Україна фактично бере участь зараз. Навіть попри те, що більшість техніки, яка є на озброєнні країн НАТО, функціонально застаріла і не виконує своєї ролі завдяки безпілотникам, вона все одно краща за радянську або взагалі за жодну. І це все ще життєво важливе обладнання, навіть якщо воно може бути розміщене в меншій концентрації, ніж того вимагає доктрина.

Оскільки американське лідерство в НАТО значною мірою відповідає за позицію Альянсу в цьому питанні, ефективний вихід Америки відкриває двері для зміни політики. Коаліція країн-членів НАТО плюс союзники за кордоном повинні визнати, що перемога на фронтах в Україні сьогодні –це те, що запобігає необхідності постійного розгортання великих сухопутних сил уздовж східного кордону Європи. Якщо кожна європейська країна, окрім Угорщини чи Словаччини, вирішить завтра відправити в Україну кожну одиницю техніки, яку використовують їхні збройні сили, що зробить Москва, нападе на Естонію чи Фінляндію в обмін на те, що втратить все в Україні?

Якщо путін це зробить, Україна може показати всьому НАТО, як перемогти тактику орків з найменшими можливими втратами. Кінець путінської імперії лише прискориться.

Ще одна сфера, де Європа повинна активізуватися і може зробити це з найбільшим ефектом, – це небо. Будь-яка частина неба України за межами 200 км від території ОРДЛО повинна патрулюватися літаками країн НАТО. Нова ініціатива "Небесний щит" – це те, що раніше називали безпольотною зоною, тільки зроблено правильно: українська наземна протиповітряна оборона унеможливлює наближення літаків орків до української території ближче, ніж на 100 км або близько того. Це означає, що московські літаки не будуть літати над Україною і вступати в бій з пілотами НАТО. Останні захищатимуть лише від ударів крилатих ракет і безпілотників.

Простий графік, що показує, як розділити повітряний простір України між "Небесним щитом" НАТО і власними оборонними силами України. Так, я не враховую Білорусь, оскільки Мінськ ще менше готовий до війни з НАТО, ніж Москва. Мені було б комфортніше летіти в двомісному Eurofighter, Rafale або Gripen за 200 км від українського кордону, ніж в цивільному авіалайнері деінде. Це швидко змінило б хід війни. Фіолетовою лінією показано морський коридор з Одеси.

При дуже низькому, якщо не нульовому, ризику активних бойових дій не зробити цього у 2022 році було яскравою ознакою слабкості, яка уможливила напад путіна і призвела до безглуздої загибелі багатьох українських цивільних осіб. Виправлення помилки шляхом утримання хоча б однієї ескадрильї на постійному патрулюванні в трьох-чотирьох районах має першорядне значення. Нагадаємо також, що дві сторони можуть обмінюватися вогнем, не переходячи до повномасштабної війни – Іран та Ізраїль є чудовим прикладом.

Швидка передача щонайменше десятка шведських винищувачів Gripen, далекобійних ракет класу "повітря-повітря" "Метеор" та обіцяних АВАКСів, необхідних для їх ефективного використання, також неминуче потрібна. Якщо літаки НАТО зможуть звільнити українські літаки від покриття величезної частини території країни і забезпечити кілька десятків сучасних літаків, які вони мають, можливістю вести бойові дії на рівних у разі загрози, небо над Україною може бути майже закрите. Так само системи протиповітряної оборони НАТО повинні заполонити Західну Україну, що дозволить зарезервувати дорогоцінні українські Patriot для балістичної оборони міст, розташованих ближче до фронту.

Ці кроки, а також надання Німеччиною крилатих ракет Taurus і технічної підтримки для надання їм даних про цілі, які не залежать від американських джерел, можуть забезпечити основні передумови для потужного українського контрнаступу цього року. У разі успіху це може запустити ланцюгову реакцію, яка зруйнує фронт орків і змусить путіна відмовитися від війни або призведе до повстання, яке покладе край його режиму, сподіваємось, життю.

Здається, американці не розуміють, що європейські розвідувальні можливості в цілому є більш досконалими. Європейські супутникові системи дистанційного зондування так само масштабні, як і американські, і хто знає, якою насправді була якість американських засобів спостереження, якими США поділилися з Україною. Хоча здається, що системи ATACMS і HIMARS більше не використовуються принаймні в росії, в Україні було мало таких систем, і загроза їх повторного використання має змусити аеродроми орків в зоні досяжності дуже нервувати. Неясно, чи французькі ракети SCALP-EG поділяють залежність британської версії Storm Shadow від даних, що належать США. Ракети Taurus теж можуть, але сподіваємось, що обхідний шлях існує або може бути розроблений в короткі терміни.

Що стосується інших американських джерел розвідки, таких як моніторинг сигналів, то, ймовірно, їхня ефективність значною мірою залежить від аналізу. А там, якщо ваша наука недосконала, ваші результати і прогнози також будуть недосконалими. Це може багато чого пояснити в американській розвідці або її відсутності, як це часто буває. Загалом, я почав довіряти європейським вченим швидше, ніж американським.

Знову ж таки, здатність Європи замінити США не викликає сумнівів, потрібна лише стійка воля. Однак європейські лідери грають у демократію інакше, ніж їхні американські колеги. Коли основне припущення публічно порушується, вони сприймають це як ліцензію на зміни, яких вони завжди прагнули. Оскільки Європа почала розходитися зі США під час війни в Іраку, мовчазно підтримуючи США через НАТО, тепер у неї нарешті з'явився простір для більш всеосяжного розриву.

Це не означає, що все буде добре. Але ясно одне: хід війни в Україні, схоже, зміниться. Цілком можливо, що на краще, після певного болю.

Геополітичний огляд. Америка втратить вплив, якщо Європа достатньо інвестуватимете в оборонний сектор

Північна Америка. Дійсно, що тут можна сказати про занепад США, який вони самі собі спричинили? Смішно, що, вже переобравшись востаннє, що дозволено йому Конституцією, Трамп не бачить, що немає жодного сенсу задовольняти свій електорат, якщо наслідком цього буде рецесія. А саме до цього неодмінно призведе торговельна війна. Адже це не означає, що по всій Америці зараз стоять без діла оснащені заводи через іноземну конкуренцію.

Щоб накопичити капітал, потрібен час, тому тарифи лише змушують людей платити більше за товари, які вони не можуть отримати в інший спосіб. Оподаткування без представництва у ХХІ столітті. І ринки вже починають панікувати. Найсмішніше в цій ситуації те, що, накладаючи тарифи на окремі країни, такі як Канада та Мексика (найтупіший крок серед тих кого можна вдарити тарифами через їхню глибоку інтеграцію з ланцюгами поставок американського бізнесу), ви лише перемістите бізнес до незачеплених країн у нескінченній грі в "вбити крота". Китай може експортувати куди завгодно, а вони реекспортуватимуть до США, так само, як це відбувається з мікросхемами, що живлять російські ракети, які падають на Україну. Американські споживачі платитимуть вищі ціни, федерали не отримають доходів, а Пекін буде терпіти трохи болю і посміхатися, дивлячись, як США завдають собі набагато більшого болю.

З огляду на те, що підтримка України зараз залежить від примхи Овального кабінету, майже безглуздо навіть думати про те, що Америка могла б зробити для України. Трамп приносить демократам величезну перемогу, коли Україна переможе без його допомоги, він виглядатиме ще гірше, ніж зараз. Я впевнений, що у свої 82 роки він наближатиметься до принизливого кінця свого перебування на посаді з такою ж турботою про благополуччя всіх навколо, як і останній ідіот.

Європа. Важко повністю осягнути неосяжність того, що зараз відбувається в ЄС. Сценарій, який раніше був зарезервований для фантастичних сценаріїв найближчого майбутнього в книгах, на телебаченні та у відеоіграх, став реальністю: США більше не є надійним партнером для демократичного світу. Багато американських штатів, якби їм дозволили, були б такими, але близько чверті з них зараз повністю ізоляціоністські, за винятком, очевидно, Канади, Мексики, Гренландії та Панами.

Європа має більше населення, таку ж велику, але все ще недозавантажену економіку, а також сукупно достатньо технічних і розвідувальних засобів, щоб замінити США в якісному плані, а може навіть і в кількісному. І Україна справляється з кількісною стороною в більшості категорій підтримки, за винятком сучасної бронетехніки, літаків і боєприпасів.

Втрата 40% підтримки порівняно з 2024 роком є болючою, але внесок Європи в Україну вже викривлений у цій цифрі тим фактом, що адміністрація Байдена поспішила в останні дні свого перебування при владі надати певну допомогу, хоча, звісно, недостатню. Насправді, США забезпечують приблизно 1/3 потенціалу України, хоча деякі з них є нішевими і не можуть бути легко замінені. І Європа в основному планує подвоїти щорічні витрати на оборону, припускаючи, що США не обов'язково будуть частиною НАТО. Альянс у будь-якому випадку буде кращим, якщо в ньому будуть Південна Корея, Японія і Австралія, або принаймні формально приєднаються до нього.

Цілком можливо, що триваюче припинення американської допомоги завадить Україні розпочати масштабний і тривалий контрнаступ, який вона потребує і на який, очевидно, сподівається у 2025 році. Однак я б не розраховував на це, особливо якщо європейські країни виконають свої зобов'язання щодо збільшення внесків. Норвегія щойно подвоїла свої заплановані внески на 2025 рік, і це одна з тих нафтових держав, яка має здоровий суверенний фонд добробуту вартістю понад трильйон доларів. Візьміть лише 5% від цієї суми – приблизний середній показник річної прибутковості належним чином хеджованих інвестицій за кілька десятиліть і ви отримаєте пул у 50 мільярдів доларів, сформований виключно за рахунок прибутку. А ще треба врахувати сотні мільярдів доларів у заморожених активах орків.

Отже, настав час для Європи діяти так, ніби Україна вже в НАТО. Коаліція повинна швидко перекинути в країну значні обсяги озброєння, можливо, з турецьких складів, оскільки режим у Сирії вже не діє. Якщо турки погодяться, можливо, греки теж скоротять свої запаси. Вони зберігають величезний арсенал, незважаючи на розмір країни, через історичну ворожнечу з Туреччиною.

У будь-якому разі, перші ознаки змін у Європі здебільшого позитивні. Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії явно згодні з тим, що три великі військові потуги, окрім Польщі, готові підтримати спільний план європейської безпеки. Деталі, як і будь-що в ЄС, ще належить визначити – можливо, назавжди.

Але зараз я б зробив ставку на те, що багато грошей буде спрямовано на відновлення оборонного сектору по всій Європі. І як тільки цей процес почнеться, Америка втратить свій останній реальний вплив на своїх найважливіших союзників.

Близький Схід. Регіон продовжує залишатися таким же неспокійним, як і раніше, а Хамас та Ізраїль змагаються за умови наступної фази перемир'я, якщо воно взагалі буде продовжуватися. У Сирії серйозний спалах насильства в прибережному регіоні, де більшість населення становлять алавіти, став серйозним випробуванням для нового уряду. Американський авіаносець "Трумен", відремонтований після аварії, чомусь повернувся в Червоне море зі своїм ескортом, хоча хусити останнім часом не нападають на судна.

Ескалація десь у регіоні виглядає більш імовірною, ніж ні. Як тільки Трамп відійде від України і тарифів, я очікую, що Іран накличе на себе його гнів. Але якщо Ізраїль знову розпалить війну з Хамасом, можна очікувати, що до неї долучаться і хусити.

Тихоокеанський регіон. Адміністрація Трампа-Венса досягла того, що досі було майже немислимим: Японія, Південна Корея і навіть Австралія зазирають у набагато небезпечніше майбутнє, ніж вони очікували. Нова Зеландія, звісно, теж там, але вона вже давно покладається на Австралію та США в усіх питаннях, окрім місцевих, тож зараз вона фактично застрягла з Австралією, подобається їй це чи ні. Позиція Тайваню набагато хиткіша, оскільки існує висока ймовірність того, що Трамп укладе угоду з Китаєм або піде зовсім в іншому напрямку і спровокує військову кризу.

Я не можу прогнозувати, що нинішні ЗС США добре впораються з цим завданням. Те, що я останнім часом спостерігав за новими доктринами і думками серед офіцерського класу, свідчить про те, що вся ця інституція вступила в ту жахливу стадію, коли більшість енергії витрачається на підтримку статус-кво заради нього самого. Певні суто естетичні уподобання керують вищим керівництвом, яке розвиває стосунки з політиками і лобістами, що за певну ціну готові допомогти у підтримці їхніх улюблених проєктів.

Найефективніші військові інституції в історії змогли просто і лаконічно висловити основні принципи у формі, яку могли зрозуміти і дотримуватися навіть рядові солдати. Ось чому настанови воєнного часу зазвичай набагато коротші, ніж правила і процедури мирного часу.

Коли ви поєднуєте необхідність зовсім іншого підходу до безпеки в Тихоокеанському регіоні через географічні особливості з катастрофою, якою є округ Колумбія, мої аргументи на користь створення окремих Тихоокеанських сил, покликаних захищати Конституцію і людей, які від неї залежать, від усіх небезпек, стають досить переконливими. Тихоокеанським демократіям не потрібно було б залежати від далекої Європи, якби вони мали надійного партнера в Тихоокеанській Америці.

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