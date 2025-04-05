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Уряд Німеччини неофіційно фінансує доступ України до супутникового Інтернет – Reuters

05 квітня 2025, 12:14
Уряд Німеччини неофіційно фінансує доступ України до супутникового Інтернет – Reuters
Супутниковий апарат відділяється від орбітального апарату щоб, вперше в історії, приземлитися на кометі . Фото: АFР
В Україні вже є майже тисяча терміналів Eutelsat.

Німеччина непублічно фінансує доступ України до мережі супутникового інтернету, якою керує французька компанія Eutelsat і є альтернативою американський терміналам Starlink.

Про це повідомила агенція Reuters

Посилаючись на генеральну директорку Eutelsat Єву Бернеке видання пише, що компанія вже майже рік надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні через німецького дистриб'ютора. 

Бернеке сказала, що це фінансується німецьким урядом.

За її словами, тепер в Україні є менше тисячі терміналів Eutelsat, тоді як терміналів Starlink налічується приблизно 50 тисяч. 

Разом з тим, компанія очікує, що кількість обладнання Eutelsat в Україні зросте. 

"Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 000 до 10 000 терміналів", - заявила гендиректорка. 

Вона додала, що це може статися "протягом кількох тижнів". 

На запитання, чи профінансує ФРН постачання додаткових терміналів, речниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон відповіла, що це питання ще обговорюється. 

"Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля", - сказала речниця. 

В Міністерстві закордонних справ Німеччини не дали відповідь на запит агенції про коментарі щодо терміналів. 

Підрозділ OneWeb компанії Eutelsat є головним конкурентом Starlink у наданні високошвидкісного супутникового інтернету через низькоорбітальні супутники, адже ці супутники знаходяться на меншій висоті, ніж традиційні, це дозволяє забезпечувати високошвидкісний інтернет для віддалених населених пунктів, морських суден і військових.

Раніше ми писали, що Польща передала Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink.

 

війна в Українісупутниковий інтернет

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