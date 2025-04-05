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Китай зупинив угоду з продажу активів TikTok на тлі мит Трампа

05 квітня 2025, 15:17
Китай зупинив угоду з продажу активів TikTok на тлі мит Трампа
Фото: з вільних джерел
Переговори щодо продажу застосунку тривали не один місяць.

Угоду з продажу активів США TikTok призупинили після того, як Китай оголосив, що не схвалить її через тарифи, введені президентом США. 

Про це інформує агенція Bloomberg.

Місяці тривали переговорів щодо угоду, яка запустила б нову версію TikTok у США, і якою володітимуть та управлятимуть більшість американських інвесторів, проте КНР її зупинив. 

"Пропозиція передбачала скорочення частки китайської компанії ByteDance нижче 20%, щоб відповідати закону США, що вимагає від компанії, що базується в Пекіні, продати свою частку в TikTok або заборонити додаток у США", - пише видання. 

У Білому дому планували, що Трамп підпише указ, який схвалить цю пропозицію - що отримала б підтримку інвесторів і ByteDance, і відкрила б 120-денне вікно для завершення угоди. 

Оголошення мало відбутися до крайнього терміну - 5 квітня, щоб уникнути заборони соцмережі, але цей план провалився наступного дня після того, як Трамп 2 квітня оголосив масштабні мита для торгових партнерів США. 

Тарифи, які збільшили загальну ставку на багато китайських імпортних товарів до 54%.

В компанії ByteDance заявили, що уряд в Пекіні більш не даватиме свого благословення, аж поки не відбудуться переговори щодо тарифів.

Лише вчора ми писали, що TikTok може отримати один із найбільших штрафів в історії ЄС.

 

Китайугода. TikTok

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