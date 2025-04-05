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Німеччина може повернути своє золото зі США

05 квітня 2025, 13:56
Німеччина може повернути своє золото зі США
Фото: з відкритих джерел
ФРН зберігає у Федеральній резервній системі Нью-Йорка золотовалютні резерви на суму понад 100 мільярдів євро.

Німеччина володіє другим за величиною золотим запасом у світі, 37% або порядка 1236 метричних тонн на суму 113 мільярдів євро і яке зберігається у сховищах Федеральної резервної системи Нью-Йорка. 

Про це пише медіа організація Politico.

Запаси дорогоцінного металу гарантують, що в разі потреби Бундесбанк матиме доступ до чогось, що він зможе обміняти на американські долари.

Сама ідея про те, що вони можуть бути небезпечними, вважалася б смішною з 1945 року... і ще пару тижнів тому.
Проте впевненість у післявоєнному існуванні Німеччини була перевернута з ніг на голову, і - як показало нещодавнє скасування горезвісного ліміту на державні запозичення - немислиме раптом виявилося дуже навіть можливим. 

Однак зважаючи на свідчення готовності президента США Дональда Трампа розширити межі своїх повноважень і утвердити верховенство президента над судовою системою.

Німецькі ЗМІ пишуть, що депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Марко Вандервіц є одним із тих, кого це стосується.

Депутат Європарламенту Маркус Фербер, також з ХДС, також закликав до більш ретельних перевірок німецького золота, що зберігається в США.

Ще в 2012 році Вандервіц безуспішно намагався провести перевірку золотих запасів, намагаючись змусити банк або взяти на себе більш активну роль зберігача, або репатріювати їх до Німеччини.

"Звичайно, зараз питання постає знову", - заявв Вандервіц.

 

СШАНімеччиназолото

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