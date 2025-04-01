Там де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта

Позаштатна наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики, офіцерка військової розвідки США Челс Міхта переконана, що Китай зацікавлений у світі без домінування США, тому заграватиме з Європою задля послаблення трансатлантичних зв’язків. А якщо він візьме участь в миротворчих процесах та припиненні війни росії проти України, то він стане реальною силою в Європі попри географічну і культурну віддаленість від континенту.

Там, де одні бачать безлад, інші бачать можливості. Погляд Пекіна прикутий до європейського континенту в той час, як старі атлантичні союзники розпадаються.

На Мюнхенській конференції з безпеки в лютому міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав свою країну "непохитною конструктивною силою в мінливому світі". Інакше кажучи, США можуть змінюватися від одного виборчого циклу до іншого, але Китай – ні.

Після промов президента Німеччини Франка Штайнмаєра і голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомлення Ван Ї про те, що "Китай завжди бачив у Європі важливий полюс у багатополярному світі", а також його наполягання на тому, що "обидві сторони є партнерами, а не суперниками", акуратно вписалося в ширшу тему "багатополярності світу", яка була головним заголовком цьогорічної політичної зустрічі на найвищому рівні в Баварському палаці.

Послання було простим: у трансатлантичних відносинах, позначених зростанням напруженості між Вашингтоном і ключовими європейськими столицями, особливо Берліном, Китай готовий взяти на себе роль надійного партнера як країна, що прагне створити "рівний і впорядкований багатополярний світ" (переклад: світ, звільнений від домінування США).

Пекін має підстави бути задоволеним станом своїх відносин з ключовими європейськими країнами. Протягом майже десятиліття Китай був торговельним партнером Німеччини номер один, і хоча в 2024 році він втратив свої позиції через спірні питання експорту автомобілів, загальні економічні відносини між двома країнами продовжують залишатися значними.

Фактично, Берлін проголосував проти тарифів ЄС на китайські електромобілі, незважаючи на те, що вони порушували правила Світової організації торгівлі, щоб компенсувати китайські автомобільні субсидії. Причина була проста: Німеччина хоче захистити свій експорт автомобілів до КНР, який є життєво важливим для економічного відновлення країни. Рішення Берліна відображає той факт, що певні сектори його експортно-орієнтованої економіки стали дуже залежними від китайського ринку, і що те, що колись рекламувалося як шлях до неоліберальної "комплексної взаємозалежності", перетворилося на пряму залежність Німеччини від Китаю.

Так само, як і Німеччина, хоча й не настільки, Франція залишається глибоко залежною від своїх зв'язків з китайською економікою. У 2024 році позитивне сальдо Китаю в торгівлі з ЄС сягнуло 1 трлн євро (1,1 трлн доларів), що викликало тривогу в Парижі та Брюсселі.

Ситуація в ЄС не набагато краща, причому картина ще більш складна, коли мова йде про розвиток і дослідження в галузі штучного інтелекту і квантових обчислень – сферах, де європейці продовжують відставати. У передових промислових дослідженнях Європа наздоганяє Китай і США, не маючи чіткого шляху вперед.

Економічну залежність Європи необхідно зважити на те, що донедавна здавалося сильним і зростаючим опором китайському впливу, про який було заявлено на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні, особливо коли йдеться про "зниження ризику" з боку Пекіна. Але зі зростанням напруженості по той бік Атлантики Китай зараз має всі можливості для того, щоб використати свою сильну економічну позицію як дедалі більш незамінного економічного партнера Європи.

Китай вважає, що він має значні важелі впливу. Жодна інша сила чи торговий блок не може зрівнятися з ним за своєю вагою. А з огляду на дедалі складніші трансатлантичні відносини й публічно заявлену позицію нового канцлера про те, що Німеччина і Європа загалом має стати більш самодостатньою і менш залежною від США у питаннях безпеки, Пекін, швидше за все, позиціонуватиме себе як "незацікавлена сторона".

Як це сприймається в Європі? Європейці, схоже, розділилися. Фрідріх Мерц – новий канцлер Німеччини, говорив про необхідність "незалежності від Америки", тоді як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скликав саміт, щоб намітити курс на майбутню європейську допомогу Україні, відмовившись при цьому від американських тарифів на британську сталь.

Якщо Китай спробує запропонувати жорстку безпеку, а потенційна миротворча роль Пекіна в післявоєнній Україні є реальною можливістю – це може стати початком фундаментальної перебудови європейської архітектури безпеки, що матиме довгострокові наслідки для атлантичного театру військових дій, миру і стабільності в Євразії.

За такого сценарію Китай стане посередником у конфлікті, а також де-факто "миротворцем", потенційно виступаючи в ролі сили, яка в кінцевому підсумку забезпечить заморожування і, можливо, навіть завершення російсько-української війни.

У війні в Україні вже відбулося кілька "перших" випадків, коли Китай і його союзники відіграють важливу роль у конфлікті на європейському театрі, включаючи китайські поставки до росії і північнокорейський персонал, який бере участь у бойових діях на боці Москви. Ці події самі по собі є драматичними показниками того, наскільки перевернуті з ніг на голову традиційні припущення про те, що можна уявити, коли йдеться про безпеку Європи.

Пекін буде стверджувати, що географічно віддалений від континенту, але інвестує в його добробут і має намір сприяти переходу Європи до світу, в якому американські глобальні зобов'язання щодо європейської оборони і вільної торгівлі більше не є даністю. Це буде потужна позиція, особливо якщо Сполучені Штати розпочнуть торговельну війну з ЄС, запровадивши тарифи на його експорт до США, як нещодавно погрожувала адміністрація Трампа.

Якщо Китай стане закулісним посередником миру в Україні та гарантом стабільності і безпеки Європи, навіть якщо лише частково, це означатиме кардинальну зміну європейського ландшафту безпеки і оборони.

Ми переживаємо потенційно історичний момент, коли йдеться про майбутнє Європи і трансатлантичного альянсу, а також про роль, яку велика азійська держава може відігравати на континенті.

Ніщо не визначено наперед, і відносини між Вашингтоном і його європейськими союзниками можуть стабілізуватися в найближчі місяці. Можливо, нинішній шторм вщухне, і відносини залишаться в межах своїх традиційних параметрів.

Однак навіть у цьому випадку зростаючий економічний вплив Китаю в Європі тепер доповнюється відсутнім до цього часу чинником жорсткої безпеки, тобто роллю, яку Пекін може відіграти як посередник, щоб покласти край найжорстокішій, повномасштабній війні на континенті з 1945 року.

Якщо Китай успішно скористається цією можливістю, він стане "силою в Європі", незалежно від географічної та культурної віддаленості.

Це буде справжня революція в питаннях європейської безпеки, наслідки якої відлунюватимуть як через Атлантику, так і через Тихий океан.

Джерело: CEPA