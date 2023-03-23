НАЗК внесло банк Raiffeisen до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму, резюмують у НАЗК.

Повідомило НАЗК вTelegram-каналі.

"Ймовірно деякі відомі банки сподіваються, що якщо залишаться працювати в московії, то держава-терорист буде брати у них величезні кредити для виплат репарацій Україні. НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" через своє представництво в росії", - йдеться в пості.

Банк скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста, пише НАЗК.

Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.

Крім того, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам - кредитні канікули та пільгові кредити, фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну спеціальною військовою операцією.

В кінці лютого акції банку Raiffeisen впали після запиту офісу санкцій США щодо росії.