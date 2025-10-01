Raiffeisen вдруге не зміг вийти з російського ринку

Адже москва блокує продаж через прибутки та газові розрахунки.

Австрійському Raiffeisen Bank International (RBI) знову не вдалося продати свій російський підрозділ.

кремль відмовляється схвалювати угоду, прагнучи зберегти один із ключових каналів фінансової взаємодії з Європою на тлі зростаючої геополітичної напруги, передає агенція Reuters.

За інформацією двох джерел, знайомих із ситуацією, москва виступила проти чергової спроби банку знайти покупця на частку в російському бізнесі. Raiffeisen залишається найбільшим західним кредитором у росії, який не підпав під санкції, і відіграє ключову роль у міжнародних розрахунках, зокрема в оплаті поставок російського газу до ЄС.

Попри численні спроби продажу, банк і надалі стикається з політичним спротивом рф, яка не хоче втрачати фінансову інфраструктуру, критично важливу в умовах санкційної ізоляції. За оцінками, близько 7 мільярдів євро прибутку RBI залишаються заблокованими в росії. Проблема посилюється на тлі тиску з боку США та Євросоюзу, які вимагають скорочення присутності західних компаній у рф через її агресію проти України.

Глава банку Йоганн Штробль неодноразово намагався особисто домовитися про угоду, однак прогрес гальмується як з боку російської влади, так і через складність регуляторних погоджень. У самому банку підтверджують, що процес продажу триває, але не називають можливих термінів, підкреслюючи: потрібне схвалення низки органів, зокрема й російських.

Raiffeisen зберігає особливий статус у фінансовій системі рф Зокрема, банк здійснює платежі за газопроводом «Турецький потік» це єдиним діючим маршрутом постачання російського газу до Європи. Лише за перші вісім місяців 2025 року через нього було експортовано 11,5 млрд кубометрів газу вартістю близько 3,8 млрд доларів.

Хоча RBI стверджує, що дотримується всіх санкцій і діє в рамках суворих обмежень, банк усе частіше піддається критиці ,зокрема з боку України, за продовження роботи в росії, яка фінансує війну. Додатковим ударом для банку стало рішення російського суду, який зобов’язав його виплатити 2 мільярди євро компенсації у межах майнового спору.

На тлі підготовки ЄС до використання заморожених активів Центробанку рф для підтримки України, вихід Raiffeisen із російського ринку залишається малоймовірним без політичного прориву або зміни позиції кремля.