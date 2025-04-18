Raiffeisen спростував інформацію про зупинку продажу свого бізнесу в росії
Австрійський Raiffeisen Bank International і далі працює над продажем свого підрозділу в росії.
Про це повідомив банк, заперечивши інформацію ЗМІ про припинення цього процесу, пише агенція Reuters.
Раніше масмедіа писали, що Raiffeisen призупинив спроби продати свій дочірній банк в рф на тлі потепління у відносинах росії і США.
Представник банку сказав, що ці повідомлення ЗМІ не відповідають дійсності.
"Процес продажу не зупинено і не поставлено на паузу, він триває", - сказав представник банку.
У москві повідомили, що не володіє інформацією про повідомлення FT і що банк продовжує свою діяльність в рф.
Раніше ми писали, що Raiffeisen Bank припинив спроби продати свій підрозділ у росії.