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Raiffeisen спростував інформацію про зупинку продажу свого бізнесу в росії

18 квітня 2025, 20:09
Raiffeisen спростував інформацію про зупинку продажу свого бізнесу в росії
Повідомлення ЗМІ не відповідають дійсності.

Австрійський Raiffeisen Bank International і далі працює над продажем свого підрозділу в росії.

Про це повідомив банк, заперечивши інформацію ЗМІ про припинення цього процесу, пише агенція Reuters.

Раніше масмедіа писали, що Raiffeisen призупинив спроби продати свій дочірній банк в рф на тлі потепління у відносинах росії і США.

Представник банку сказав, що ці повідомлення ЗМІ не відповідають дійсності.

"Процес продажу не зупинено і не поставлено на паузу, він триває", - сказав представник банку.

У москві повідомили, що не володіє інформацією про повідомлення FT і що банк продовжує свою діяльність в рф.

Раніше ми писали, що Raiffeisen Bank припинив спроби продати свій підрозділ у росії.

 

РосіяRaiffeisen

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