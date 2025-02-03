Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Клієнти Raiffeisen в росії допомагають підтримувати військову машину путіна – Bloomberg

03 лютого 2025, 14:34
Клієнти Raiffeisen в росії допомагають підтримувати військову машину путіна – Bloomberg
Серед клієнтів – хімічна фірма, яка постачає збройову промисловість путіна.

Загалом австрійськй банк накопичив €4,4 млрд прибутку, який застряг в росії. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на відповідні документи.

В 2024 році російський підрозділ Raiffeisen отримав більше 600 тисяч євро за свої послуги від російської хімічної компанії, яка відома з банківських виписок та інших документів. 

Компанія поставляла іншій фірмі компоненти для виробництва систем військового призначення.

Банківські виписки російського виробника хімікатів Unichim, який не перебуває під санкціями, демонструє, що торік він заплатив Raiffeisen комісійні і витрати на перекази, збори за обслуговування рахунків і збори, пов'язані з валютними операціями.

Виписки показують, що Unichim постачав кислоти російській фірмі Rawenstvo, яка перебуває під санкціями, зокрема для російського урядового проєкту, який, за словами європейських урядовців, розробляє й модернізує платформи та боєприпаси для систем залпового вогню і планерних бомб.

За даними Міністерства фінансів США, Rawenstvo розробляє і виробляє навігаційні радіолокаційні системи і є підрозділом також підсанкційного державного концерну "Граніт-Електрон", що виробляє ключові елементи ракетних систем. 

Компанія Unichim була створена 2019 року в Санкт-Петербурзі і має ліцензію на постачання хімікатів і переважна більшість його бізнесу ведеться з непідсанкційними організаціями, свідчать документи.

Європейські посадовці кажуть, що "майже напевно" в банку є й інші клієнти, які постачають продукцію російської оборонної промисловості після того, путін перевів економіку рф на військові рейки.

"В той час як минулого року ракетні підрозділи путіна атакували українських мирних жителів і критично важливу інфраструктуру, Raiffeisen отримав понад 1 млрд євро прибутку після сплати податків від свого російського підрозділу за перші три квартали. Це становило майже 50% прибутку, отриманого групою загалом, і більш ніж удвічі більше, ніж підрозділ заробив за два повних роки до вторгнення . За ті ж дев’ять місяців банк виплатив росії 277 млн євро податків", - пише агенція.

Але банк не може перевести активи в материнську компанію в Австрії, навіть попри зростання прибутку, адже контроль за капіталом, запроваджений москвою, означає, що Raiffeisen не міг отримати доступ до прибутку протягом багатьох років. Наразі банк накопичив 4,4 млрд євро надлишкового капіталу, що застряг в росії.

Журналісти пишуть, що це ставить перед керівництвом банку, ринкова капіталізація якого становить близько 7 млрд євро, серйозну дилему: вони зіткнулися з можливим шоком від втрати своєї найприбутковішої дочірньої компані і з тиском з боку регулюючих органів.

Бізнес і кредитори, які працюють  в росії, регулюється центральним банком рф і вважається російським суб'єктом господарювання за законодавством росії, що ускладнює розрив зв'язків з клієнтами, навіть якщо вони перебувають під санкціями або співпрацюють з військовими, адже москва дозволяє закриття рахунків лише в обмеженій кількості випадків і не визнає санкцій, накладених на її компанії.

Raiffeisen потрапив під тиск з боку американських регуляторів і Європейського центрального банку, які вимагають прискорити вихід. 

Також відомо, що Raiffeisen також управляє одним з найбільших іноземних банків в Україні.

Нещодавно ми повідомляли, що кремль конфіскує €2 млрд у Raiffeisen попри його роботу в росії.

 

РосіяRaiffeisen

Останні матеріали

Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється