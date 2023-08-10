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НАЗК внесло Bacardi до списку спонсорів війни

10 серпня 2023, 15:54
НАЗК внесло Bacardi до списку спонсорів війни
Джерело: dromen.site
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію алкогольну компанію Bacardi Limited, яка того року імпортувала в рф товарів на ₴169 млн, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це прес-служба НАЗК написала на сайті.

Bacardi це найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається в 170 країнах.
Загалом компанія володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром. 

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в рф і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з офіційної заяви і компанія продовжила постачати свою продукцію в росію. 

Разом з тим компанія в рф шукала нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії. 

Через вихід інших компаній з ринку рф знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився і цим Bacardi успішно скористалась. 

російський підрозділ компанії Бакарди рус імпортував товарів на $169 млн за рік війни роісї в Україні. 

Дані на сайті Федеральної податкової служби рф показує, що виторг Бакарди рус 2022 року зріс на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, чистий прибуток - до 4,7 млрд рублів, а це  на 206,5% більше, ніж 2021 року.  

"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", - заявили у НАЗК. 

Нагадаємо, що раніше НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни.
РосіяНАЗКBacardiспонсор війни

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