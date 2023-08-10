НАЗК внесло Bacardi до списку спонсорів війни
Про це прес-служба НАЗК написала на сайті.
Bacardi це найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається в 170 країнах.
Загалом компанія володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в рф і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з офіційної заяви і компанія продовжила постачати свою продукцію в росію.
Разом з тим компанія в рф шукала нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.
Через вихід інших компаній з ринку рф знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився і цим Bacardi успішно скористалась.
російський підрозділ компанії Бакарди рус імпортував товарів на $169 млн за рік війни роісї в Україні.
Дані на сайті Федеральної податкової служби рф показує, що виторг Бакарди рус 2022 року зріс на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, чистий прибуток - до 4,7 млрд рублів, а це на 206,5% більше, ніж 2021 року.
"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", - заявили у НАЗК.Нагадаємо, що раніше НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни.