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ПОЛІТИКА

НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни

23 червня 2023, 20:54
НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни
Фото: Baidu Inc./Twitter
Компанія збільшила чистий прибуток в росії на 5105%.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до Переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., відомої виробництвом автомобілів Geely. Компанія продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК. У Нацкомісії зазначають, що більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну. 

За даними НАЗК, компанія Zhejiang Geely Holding Group Co. належить приватному власнику – китайському мільярдеру Лі Шуфу та володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility. 

У НАЗК зазначають, що виконавчий директор Geely Деніел Лі заявив, що не хоче, щоб їхні компанії залишали ринок росії. "Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта", передає НАЗК слова топменеджера компанії на саміті FT "Майбутнє автомобіля". Він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у росії після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення рф в Україну.

Дистриб’ютором бренду Geely в росії є компанія ТОВ "Джили-Моторс", виторг якої за 2022 рік виріс на 82% до 800 млн доларів, чистий прибуток виріс на 5105% до $201 млн, податків до бюджету росії сплачено на суму понад 51,4 млн доларів.

Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки до росії. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

Нагадаємо, китайська фірма відправила великі партії пороху на російський завод з виробництва боєприпасів.

КитайНАЗКспонсор терорзмувійна в Україні

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