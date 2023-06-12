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ПОЛІТИКА

Виробник печива Oreo Mondelez зіткнувся з негативною реакцією країн Скандинавії через російський бізнес

12 червня 2023, 17:32
Виробник печива Oreo Mondelez зіткнувся з негативною реакцією країн Скандинавії через російський бізнес
Джерело: news.finance.ua
У Норвегії почали відмовлятися продавати продукцію Mondelez.

Компанія Mondelez International, яка залишилась на ринку росії, зіткнулася зі зростаючим корпоративним бойкотом у Північному регіоні та заявила 11 червня, що попросила про зустріч з норвезьким урядом, щоб захистити свій місцевий бізнес.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Mondelez йдеться, що компанія намагатиметься зустрітися з відповідними міністерствами, щоб пояснити свою позицію, додавши, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії.

Відомо, що авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, рітейлер Elkjop, судноплавна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто оголосив в останні дні про припинення продажу продукції Mondelez.

Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez ґрунтується на внесенні цього року компанії Mondelez International українським Національним агентством з питань запобігання корупції до списку міжнародних спонсорів війни.

Mondelez є світовим виробником снеків, печива Oreo, шоколаду Toblerone та десятків інших брендів. Компанія має сильну присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou. Хоча деякі західні компанії продали свої російські активи після вторгнення росії в Україну у 2022 році, інші, такі як Mondelez, залишилися, незважаючи на спротив працівників в інших країнах.

Coop Norge, другий за величиною норвезький рітейлер продуктів харчування, заявив у суботу, що звернеться за порадою до норвезького уряду, перш ніж приймати будь-які рішення.

"Офіційна політика повинна ґрунтуватися на офіційних санкціях, запроваджених західними та іншими країнами, а будь-які рекомендації повинні базуватися на об'єктивних критеріях. Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і буде продовжувати розглядати необхідні корективи в своїй діяльності для забезпечення повної відповідності", – заявили у Mondelez.

За даними НАЗК, за підсумками 2022 року прибуток "Мон'дэлис Русь" склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка склала понад один млрд доларів (+38% за рік), податків до бюджету росії сплачено на суму понад 61 млн доларів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення десятки міжнародних брендів вийшли з російського ринку. Проте залишаються сотні, які в межах практики "нічого особистого, просто бізнес", намагаються не втратити російських споживачів.

санкціі проти росіївійна в УкраїніMondelez International

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