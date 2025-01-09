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ПОЛІТИКА

Google пожертвувала $1 млн на інавгураційний фонд Трампа

09 січня 2025, 20:15
Google пожертвувала $1 млн на інавгураційний фонд Трампа
Фото: з вільного доступу
Google пожертвувала $285 тисяч на інавгурації 2016 та 2020 років, сказав прессекретар Хосе Кастаньєда.

Корпорація Google у понеділок, 6 січня, пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico — їм це підтвердили у компанії.

"Google рада підтримати інавгурацію 2025 року з прямою трансляцією на YouTube і прямим посиланням на нашу домашню сторінку. Ми також жертвуємо інавгураційному комітету", — сказав глобальний керівник відділу урядових справ і державної політики Google Каран Бхатія.

Google пожертвувала $285 тисяч на інавгурації 2016 та 2020 років, сказав прессекретар Хосе Кастаньєда.

Голова Сенату з питань торгівлі Тед Круз заявив Politico, що республіканці націляться на політику модерації контенту Google та YouTube.

Тим часом 7 січня генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія відмовляється від перевірки фактів і послаблює правила модерації контенту.

GoogleінавгураціяДональд Трамп

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