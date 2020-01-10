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Google представила нову лінійку смартфонів на Android 11

Ціна стартує від $499
Компанія Google під час заходу Launch Night In представила нову лінійку смартфонів – Pixel 5 та Pixel 4A 5G, які стали першими з попередньо встановленою операційною системою Android 11
Google представила нову лінійку смартфонів на Android 11 Фото: bloomberg.com

Основні відмінності цих двох смартфонів – у габаритах, розмірах екрана і ємності батарей, повідомляє Укрінформ з посиланням на блог компанії.

Зокрема, Pixel 5 отримав 6.0" OLED-дисплей, Pixel 4A 5G – 6.2" OLED-дисплей. Перший гаджет має бездротову зарядку і здатність заряджати інші пристрої, ємність акумулятора 4080 мАг. Натомість Pixel 4a 5G має батарею з меншою ємністю (3885 мАг) і не підтримує бездротову і зворотний бездротову зарядку. Водночас творці обіцяють, що новинки можуть працювати до 48 годин без підзаряджання завдяки Extreme Battery Saver3.

Pixel

Обидва смартфони мають основну камеру 12,2 Мп (з системою фазового фокусування і стабілізацією) і додаткову ширококутну — 16 Мп. Основна камера підтримує запис відео 4К з частотою 60 к/с, фронтальна — Full HD з частотою 30 к/с.

Також гаджети мають 128 ГБ флеш-памʼяті кожен, однак у Pixel 5 оперативної памʼяті 8 Гб, а у Pixel 4A — 6 Гб.

 

 

Смартфони будуть доступними у США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Франції, Німеччині, Японії, Австралії та Тайвані. Старти продажів Pixel 4a (5G) - з 15 жовтня, Pixel 5 - 29 жовтня.

Вартість Pixel 5 стартує від $699, Pixel 4a (5G) – з $499.

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01 10 2020 17:36
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