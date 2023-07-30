Google представив нову модель ШІ

Компанія Google презентувала нову модель штучного інтелекту Robotics Transformer 2 (RT-2), яка може допомогти навчити роботів виконувати такі завдання, як викидання сміття.

Про це повідомляє CNBC.

В компанії заявили, що Robotics Transformer 2 (RT-2) це модель бачення, мови і дій, на основі інформації та зображень взятих із Інтернету, які можна перевести в дії для робота.

Хоч таке завдання, як прибирання сміття, здається людям простим, для навчання цьому роботів потрібне розуміння серії завдань, тобто робот має спочатку вміти розпізнавати, які предмети саме є сміттям, а потім знати, як зібрати та викинути його.

Аби програмувати робота для виконання цих конкретних завдань, RT-2 дозволяє роботу використовувати знання з Інтернету, щоб допомогти йому зрозуміти, як виконати такі завдання, навіть якщо він не був чітко навчений точним крокам виконання завдання.

В Google додали, що нова модель майже вдвічі збільшила продуктивність роботів у виконанні завдань у сценаріях, які вони раніше не бачили, порівняно з попередньою версією моделі.