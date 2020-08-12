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Google представив ТОП пісень, які користувачі шукали наспівуванням

Представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.
Google представив ТОП пісень, які користувачі шукали наспівуванням Фото: DuckDuckGo

Про це передає Укрінформ із посиланням на Billboard.

Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі 5 композицій з нього:

  • Lil Nas - Old Town Road;
  • Rick Astley - Never Gonna Give You Up;
  • Tonce and I - Dance Monkey;
  • Gabby Barret - I Hope;
  • Imgaine Dragons - Beliver.

Як раніше повідомляло агентство, у Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію. Користувачам достатньо відкрити додаток і запитати у Google "Що це за пісня?". 

Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до "виконуваної композиції".

У компанії зазначають, що додатку "допомагає" вже натренована система на основі штучного інтелекту.

До теми: У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію

 
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08 12 2020 14:22
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