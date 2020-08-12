ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПредставлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google представив ТОП пісень, які користувачі шукали наспівуванням
Фото: DuckDuckGo
Про це передає Укрінформ із посиланням на Billboard.
Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі 5 композицій з нього:
- Lil Nas - Old Town Road;
- Rick Astley - Never Gonna Give You Up;
- Tonce and I - Dance Monkey;
- Gabby Barret - I Hope;
- Imgaine Dragons - Beliver.
Як раніше повідомляло агентство, у Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію. Користувачам достатньо відкрити додаток і запитати у Google "Що це за пісня?".
Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до "виконуваної композиції".
У компанії зазначають, що додатку "допомагає" вже натренована система на основі штучного інтелекту.
До теми: У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію
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08 12 2020 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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