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У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію

Нині функція доступна на операційних системах iOS та Android
У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція, яка допомагатиме користувачам відшукати пісню, не знаючи її назви.
У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію Фото: DuckDuckGo

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Відтак, користувачам, які хочуть знайти пісню, назву якої вони не знають або забули, буде достатньо відкрити додаток і запитати у Google «Що це за пісня?».

Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до «виконуваної композиції».

У компанії зазначають, що додатку «допомагає» вже натренована система на основі штучного інтелекту.

Нині функція доступна на операційних системах iOS та Android.

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16 10 2020 14:46
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