НОВИНИУ додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція, яка допомагатиме користувачам відшукати пісню, не знаючи її назви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію
Нині функція доступна на операційних системах iOS та Android
Фото: DuckDuckGo
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.
Відтак, користувачам, які хочуть знайти пісню, назву якої вони не знають або забули, буде достатньо відкрити додаток і запитати у Google «Що це за пісня?».
Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до «виконуваної композиції».
У компанії зазначають, що додатку «допомагає» вже натренована система на основі штучного інтелекту.
Нині функція доступна на операційних системах iOS та Android.
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