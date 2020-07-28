ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Google прокладе під водою Атлантичного океану новий інтернет-кабель, який з’єднуватиме три країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google прокладе новий інтернет-кабель під Атлантикою
Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року
Фото: FRANCOIS LENOIR
Про це повідомляє BBC із посиланням на компанію, зазначає "Укрінформ".
"Google оголосила плани про прокладення нового підводного мережевого кабелю, який з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію", - йдеться у повідомленні.
Інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао.
У компанії стверджують, що новий кабель замінить застарілі, які зазвичай мають 25-річний цикл життя.
Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року.
Перший трансатлантичний кабель, прокладений у 1858 році, мав на меті з’єднати США й Велику Британію для комунікацій телеграфом.
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