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Google прокладе новий інтернет-кабель під Атлантикою

Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року
Компанія Google прокладе під водою Атлантичного океану новий інтернет-кабель, який з’єднуватиме три країни.
Google прокладе новий інтернет-кабель під Атлантикою Фото: FRANCOIS LENOIR

Про це повідомляє BBC із посиланням на компанію, зазначає "Укрінформ".

"Google оголосила плани про прокладення нового підводного мережевого кабелю, який з’єднуватиме США, Велику Британію та Іспанію", - йдеться у повідомленні.

Інтернет-кабель буде протягнутий з Нью-Йорка до британського Бада й іспанського Більбао.

У компанії стверджують, що новий кабель замінить застарілі, які зазвичай мають 25-річний цикл життя.

Очікується, що проєкт буде завершений до 2022 року.

Перший трансатлантичний кабель, прокладений у 1858 році, мав на меті з’єднати США й Велику Британію для комунікацій телеграфом.

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28 07 2020 13:02
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