Уряд Великої Британії викупить частину збанкрутілої компанії OneWeb

Уряд Великої Британії та індійська компанія Bharti Global Limited викуплять частину збанкрутілої компанії OneWeb, яка планувала вивести у космос сотні супутників для глобальної роздачі інтернету.

Про це йдеться у повідомленні компанії, зазначає "Громадське".

Загалом в OneWeb мають вкласти мільярд доларів, що має дозволити продовжити роботу над мережею глобальної роздачі інтернету. Очікується, що Суд у справах банкрутств США має підтвердити продаж частки компанії до кінця 2020 року.

Нагадаємо, у березні 2020 року OneWeb оголосила про банкрутство. Від початку року компанія вела активні переговори щодо інвестицій для реалізації проєкту та була близька до укладення угоди, однак цей процес зупинився через нестабільність світових ринків, спричинену пандемією коронавірусу.

Проєкт компанії передбачає виведення на орбіту 650 супутників, які повинні підтримувати зв’язок з терміналами та великими наземними станціями для роздачі інтернету.

OneWeb вже встиг вивести на орбіту 74 супутники і протестувати їхню роботу. Так, вони забезпечували швидкість інтернету у понад 400 мегабітів на секунду.

OneWeb не єдиний проєкт з глобальної роздачі інтернету, який нині намагаються реалізувати. На найбільш просунутій стадії перебуває проєкт Starlink, який хоче вивести на орбіту Землі 12 тисяч міні-супутників. Станом на червень 2020 року компанія вивела 538 супутників на орбіту.

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