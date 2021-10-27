Google прозвітував про найвище зростання виручки за останні 14 років

Компанія за один рік показала квартальне зростання, яке пошуковий гігант зазвичай фіксував протягом двох років

Корпорація Google прозвітувала про найвище зростання виручки за останні 14 років і майже подвоїла свій прибуток.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що компанія за один рік показала квартальне зростання, яке пошуковий гігант зазвичай фіксував протягом двох років.

"Пандемія змінила основний рекламний бізнес Google - невеликі компанії інвестували кошти у цифрову рекламу, розраховану на онлайн-покупців. У той час, як трафік офлайн-магазинів падав, маркетологи звертались до Google для просування своїх продуктів", - йдеться у повідомленні.

Материнська компанія Alphabet у вівторок повідомила, що виручка Google виросла на 41% - до 65,12 млрд дол.

При цьому, компанія отримала прибуток в 21,03 млрд дол - це майже в три рази більше фінансових показників до пандемії.

Рекламний бізнес Google приніс компанії 53,13 млрд дол доходів, що на 43% більше, ніж за той період минулого року (37,1 млрд дол).

Фіндиректор компанії Рут Порат заявила, що зміна політики конфіденційності Apple виявила "стриманий вплив на виручку YouTube".

Виручка підрозділу Google Cloud, до якого входять, зокрема, платформи для аналізу й інструменти для спільної роботи, зросла на 45% - до 4,99 млрд дол.

Нагадаємо, що Google сплатив у Росії штрафи на $455 тисяч