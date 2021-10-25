Google сплатив у Росії штрафи на $455 тисяч

Сьогодні пролунала цифра штрафів, які були виписані Google за те, що вони не видаляють незаконний контент, на суму 32,5 млн рублів. Сьогодні Марко Панчіні сказав нам, що ці штрафи вони сплатили

Представник керівництва компанії Google Марко Панчіні на зустрічі з депутатами Держдуми РФ повідомив про сплату штрафів на суму 32,5 млн рублів ($455 тис.) через невидалення протиправного контенту в РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на очільника комітету Держдуми з безпеки Василя Піскарьова.

"Сьогодні пролунала цифра штрафів, які були виписані Google за те, що вони не видаляють незаконний контент, на суму 32,5 млн рублів. Сьогодні Марко Панчіні сказав нам, що ці штрафи вони сплатили", - наголосив Піскарьов журналістам за підсумками онлайн-зустрічі з керівництвом компанії.

Також він заявив, що Панчіні декларував готовність дотримуватися російських законів, "вести діалоги з нашими державними органами і з депутатами також".

Минулого тижня заступник голови Роскомнагляду Вадим Суботін заявив, що російські суди оштрафували Google, Facebook і Twitter в цілому вже на 140 млн рублів, при цьому сервіси досі не видалили близько 5 500 сторінок із забороненим у Росії контентом.

Раніше, наприкінці вересня, повідомлялося, що Світовий суд Москви по Таганському району призначив компанії Google за відмову видалити заборонений в Росії контент черговий штраф у розмірі 6,5 млн рублів ($89,3 тис.). Після чого сума штрафів, винесених російськими судами щодо Google з початку року, становила 39 млн рублів ($535,7 тис.).

Також наприкінці серпня повідомлялося, що Таганський суд Москви оштрафував Facebook і Twitter на 15 млн ($202,7 тис.) і 17 млн ​​($229,7 тис.) рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Месенджер WhatsApp, який належить Facebook, оштрафований на 4 мільйони рублів (54 тис.).

Навесні 2021 року Роскомнагляд сповільнював роботу Твіттера в країні через невиконання закону.