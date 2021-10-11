Google розробив функцію для власників домашніх тварин

Google може вибирати силуети домашніх тварин у всьому - від давньоєгипетських статуеток до мексиканського вуличного мистецтва

Компанія Google представила нову функцію, яка знаходитиме двійника вашого домашнього улюбленця на історичних картинах.

Онлайн-платформа Google Arts & Culture використовує штучний інтелект, щоб з’ясувати, чи намалював вже раніше хтось тварину, схожу на ту, яка є у вашому домі.

Google може вибирати силуети домашніх тварин у всьому - від давньоєгипетських статуеток до мексиканського вуличного мистецтва.

Компанія заявляє, що функція працюватиме на собаках, котах, рибах, птахах, рептиліях, конях або кроликах. Власникам тварин усього необхідно завантажити фотографію свого улюбленця, а штучний інтелект сам розпочне пошук.

Як повідомлялося, стримінгова платформа Netflix розробила нову функцію для дітей, щоб залучити молодших глядачів на свою платформу та допомогти їм відкрити для себе нові програми.

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