ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Google представила нову функцію, яка знаходитиме двійника вашого домашнього улюбленця на історичних картинах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google розробив функцію для власників домашніх тварин
Google може вибирати силуети домашніх тварин у всьому - від давньоєгипетських статуеток до мексиканського вуличного мистецтва
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Independent.
Онлайн-платформа Google Arts & Culture використовує штучний інтелект, щоб з’ясувати, чи намалював вже раніше хтось тварину, схожу на ту, яка є у вашому домі.
Google може вибирати силуети домашніх тварин у всьому - від давньоєгипетських статуеток до мексиканського вуличного мистецтва.
Компанія заявляє, що функція працюватиме на собаках, котах, рибах, птахах, рептиліях, конях або кроликах. Власникам тварин усього необхідно завантажити фотографію свого улюбленця, а штучний інтелект сам розпочне пошук.
Як повідомлялося, стримінгова платформа Netflix розробила нову функцію для дітей, щоб залучити молодших глядачів на свою платформу та допомогти їм відкрити для себе нові програми.
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10 11 2021 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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