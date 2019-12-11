Google таємно збирав медичні дані пацієнтів у США

Зазначається, що працівники медичної компанії не знали про збір інформації, зокрема результати лабораторних досліджень, діагнози лікарів, записи про госпіталізацію, повну історію хвороби, імена пацієнтів та їхні дати народження

Компанія Google таємно збирала персональні дані про здоров'я американців у 21 штаті США для проєкту Project Nightingale (Проєкт Соловей).

Про це повідомляє The Wall Street Journal, повідомляє "Громадське".

Збір даних компанія проводила від імені постачальника медичних послуг "Ascension". Зазначається, що працівники медичної компанії не знали про збір інформації, зокрема результати лабораторних досліджень, діагнози лікарів, записи про госпіталізацію, повну історію хвороби, імена пацієнтів та їхні дати народження.

За інформацією видання, близько 150 працівників Google мали доступ до персональних даних пацієнтів.

Речник Google заперечив, що компанія таємно збирає медичні дані американців. За його словами, про проєкт не оголошували, бо робота велася на ранніх етапах. Також прессекретар заявив, що проєкт відповідає федеральному закону про охорону здоров'я та передбачає надійний захист даних про пацієнтів, пише Verge.

У Google підтвердили, що співпрацюють у межах проєкту з Ascension та Католицькою системою охорони здоров'я в Сент-Луїсі. У компанії зазначили, що обмін медичними даними прописаний в угоді з цими установами. У рамках договору Google може створювати інструменти для розробника, використовуючи отримані дані без попередження пацієнтів.

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