Google виплатить майже $200 млн за порушення конфіденційності дітей на YouTube
На таких умовах Федеральна торгова комісія (FTC) США і Google домовилися про врегулювання спору. Більшість членів FTC підтримали угоду, повідомило The Wall Street Journal.
Минулого року коаліція груп із захисту конфіденційності скаржилася до FTC на те, що YouTube порушив закон про захист особистих даних дітей в інтернеті. Платформа збирала інформацію про неповнолітніх без згоди їхніх батьків і використовувала її для таргетингової реклами.
У виданні зазначили, що минулого разу комісія оштрафувала Google в 2012 році, тоді сума була в десять разів менша.
Відповідно до законів США, збирати особисті дані дітей віком до 13 років можна тільки за згодою їхніх батьків.
Нагадаємо, що раніше Google оштрафували на 11 млн доларів через дискримінацію за віком.
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