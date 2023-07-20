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ТЕХНОЛОГІЇ

Google тестує інструмент зі штучним інтелектом, який вміє писати новини – NYT

20 липня 2023, 13:22
Google тестує інструмент зі штучним інтелектом, який вміє писати новини – NYT
Фото: з вільного доступу
Продукт позиціонує себе, як помічник для журналістів та вже був продемонстрований керівникам The New York Times, The Washington Post і News Corp, яким володіє The Wall Street Journal.

Компанія Google тестує інструмент під робочою назвою Genesis, який використовуватиме штучний інтелект для написання новин.

Про це повідомляє New York Times.

Продукт позиціонує себе, як помічник для журналістів та вже був продемонстрований керівникам The New York Times, The Washington Post і News Corp, яким володіє The Wall Street Journal.

Зазначається, що інструмент, відомий всередині під робочою назвою Genesis, може отримувати інформацію - наприклад, деталі поточних подій - і генерувати новинний контент.

"Google вважає, що він може служити своєрідним особистим помічником для журналістів, автоматизуючи одні завдання, щоб звільнити час для інших, і що компанія вважає це відповідальною технологією, яка може допомогти керувати індустрією видавництва подалі від пасток генеративного штучного інтелекту", - йдеться в повідомленні.

При цьому деякі керівники, які бачили презентацію Google, описали її як "тривожну", попросивши не називати їхню особу під час обговорення конфіденційного питання.

Нагадаємо, з 13 липня українці можуть скористатися всіма можливостями штучного інтелекту Google Bard українською мовою. Штучний інтелект Bard може слухати відповіді, а не лише читати їх; зберігати історію розмов; експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab); ділитися розмовами з друзями.

Наразі цей інструмент доступний у більшості країн світу і найпоширенішими мовами. Загалом, взаємодіяти з Bard можна понад 40 мовами, включно з українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською.

Googleтехнологіїштучний інтелектновини

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