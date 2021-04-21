Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Google увійшов до топ-25 найбільших платників податків в Україні

У 2019 році "пошуковик" обіймав 75 місце в списку
ТОВ "Гугл" посіло 24 місце в списку найбільших компаній за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік в Україні.
Google увійшов до топ-25 найбільших платників податків в Україні Фото: FRANCOIS LENOIR

Про це пише журнал "Рейтинг" з посиланням на вісник Державної податкової служби, повідомляє "Економічна правда".

Право опублікувати загальну суму сплачених податків журнал не отримав, але "Гугл" розташовується між ТОВ "Епіцентр К" з 2,87 млрд грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" з 2,6 млрд грн сплачених податків.

У 2019 році "пошуковик" обіймав 75 місце в списку.

На перших трьох місцях рейтингу розташувалися "Укрнафта", "Укргазвидобування" і "Нафтогаз України" з 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн і 18,8 млрд грн сплачених платежів відповідно.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2021 16:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.