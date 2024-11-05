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Google відреагував на претензію щодо карт з обороною України

05 листопада 2024, 17:09
Google відреагував на претензію щодо карт з обороною України
google
Корпорація надала коментарі лише після розголосу ЗМІ.

Супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, які було видно на картах Google, були зроблені більше року тому та походять з загальнодоступних джерел.

Про це повідомила пресслужба Google.

"Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами" – заявили в компанії. 

Після оновлення карт Google зʼявилиось багато знімків української оборонної інфраструктури, але компанія погодилась розвʼязати питання зі знімками лише після публічного розголосу.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. росіяни вже активно розганяють ці знімки", – сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко. 

За словами Коваленка, одразу після розголосу представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення військових систем України.

Кілька днів тому Google "засвітив" на картах розміщення українських військових систем.

 

GoogleкартиУкраїна

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