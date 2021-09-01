Google видалив додаток Parler, в якому спілкувались прихильники Трампа

Корпорація Google повідомила, що видаляє додаток соціальної мережі Parler з Google Play. Таке рішення прийнято на тлі заворушень у Вашингтоні, що призвели до загибелі кількох людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Голос Америки"

У заяві представника Google зазначено, що Parler раніше попереджали про неприпустимість розміщення контенту, що провокує насильство, та що додаток не буде допущено до платформи Google Play, поки він не змінить політику модерації.

У свою чергу, керуючий Parler Джон Матци повідомив, що корпорація Apple також загрожує видалити цю мережу з App Store, якщо Parler не змінить політику модерації контенту протягом 24 годин.

Parler - невелика соціальна мережа, популярна серед консервативних користувачів, якою користуються багато прихильників Дональда Трампа. Вона була заснована 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, у середу агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду голови Білого дому. Під час сутичок загинуло п'ятеро осіб, затримали 52 людини.

Нагадуємо, що Твіттер назавжди заблокував офіційний акаунт Трампа