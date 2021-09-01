Твіттер назавжди заблокував офіційний акаунт Трампа

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву, оприлюднену в блозі Твіттеру:

"Після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump та контексту навколо них – зокрема, як їх сприймають та інтерпретують у Твіттері й поза ним – ми назавжди заблокували цей обліковий запис", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таке рішення прийнято "через ризик подальшого підбурювання до насильства".

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