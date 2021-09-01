ПОЛІТИКА НОВИНИСоціальна мережа Твіттер заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа – "через ризик подальшого підбурювання до насильства".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Твіттер назавжди заблокував офіційний акаунт Трампа
Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Джо Байдена
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву, оприлюднену в блозі Твіттеру:
"Після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump та контексту навколо них – зокрема, як їх сприймають та інтерпретують у Твіттері й поза ним – ми назавжди заблокували цей обліковий запис", – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що таке рішення прийнято "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
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09 01 2021 10:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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