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Твіттер назавжди заблокував офіційний акаунт Трампа

Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Джо Байдена
Соціальна мережа Твіттер заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа – "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
Твіттер назавжди заблокував офіційний акаунт Трампа Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву, оприлюднену в блозі Твіттеру:

"Після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump та контексту навколо них – зокрема, як їх сприймають та інтерпретують у Твіттері й поза ним – ми назавжди заблокували цей обліковий запис", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таке рішення прийнято "через ризик подальшого підбурювання до насильства".

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09 01 2021 10:59
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