Google виплатить $2,6 мільйона своїм працівникам за дискримінацію
Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Міністерства праці США.
"Міністерство праці США визнає готовність Google узяти участь у дискусіях щодо врегулювання питання та досягти швидкого рішення", - йдеться в заяві міністерства.
Зазначається, що в Google погодилися виплатити 1,4 млн доларів «недоплати» 2 565 жінкам-інженерам через дискримінацію щодо їхньої оплати праці, а також 1,2 млн доларів - 1757 жінкам та 1219 азіатам, яких не прийняли на інженерські посади.
Як повідомляється, питання нерівності в оплаті праці жінкам-інженерам програмного забезпечення виникло в процесі рутинного аудиту компанії в 2014-2017 роках в офісах Google у місті Маунтін-В’ю в Каліфорнії та Сіетлі й Кіркленді, що у штаті Вашингтон.
Недоплата азіатським кандидатам виявилася актуальною в офісах компанії у Сан-Франциско, Саннівейлі та Кіркленді.
Окрім того, в Google виділять не менше 1,25 млн доларів на доплати інженерам компанії у деяких інших локаціях протягом наступних п’яти років.
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