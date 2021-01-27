У Раді хочуть зобов'язати Microsoft і Google платити податки до українського бюджету

Лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 млрд гривень на рік

27 січня у Верховній Раді заплановане голосування у першому читанні за законопроєкт, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №4184, голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє "Економічна правда".

"Надання компаніями нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб’єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування ПДВ.

Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків".

"У нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації, які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податків. Українські компанії, що працюють в Україні і надають аналогічні послуги, сплачують податок, а закордонні компанії - не сплачують.

Ми обговорювали цей законопроєкт з представниками Facebook та інших компаній і ще будемо його обговорювати до другого читання. Ми знаємо, що Facebook" сплачує такий податок у більш ніж 20-ти країнах світу, зокрема у країнах ЄС, Японії та Росії", - розвів Гетьманцев.

У пояснювальній записці наводять приклад РФ, де у 2017 році року зобов’язали нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу електронних послуг. Йдеться про технологічних гігантів - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

За словами Гетьманцева, законопроєкт не запроваджує новий податок, а передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифрових гігантів та транснаціональних корпорацій, які надають послуги в електронній формі на території України.

Зазначається, що лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 млрд гривень на рік.

Нагадаємо, що податкові пільги коштували держбюджету 780 мільярдів за 10 років