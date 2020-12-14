Податкові пільги коштували держбюджету 780 мільярдів за 10 років - дослідження
Про це йдеться у дослідженні Центру публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки, повідомляє "Економічна правда".
Дослідження охоплювало період з 2010 по 2019 рік, за які держбюджет втратив 776, 8 мільярда гривень. З 2017 року обсяги знову почали збільшуватись: у 2017 році втрати за державним та місцевим бюджетами становили 32,5 мільярда гривень, а у 2019 році вже 42,7 мільярда.
З 2015 року було видано 58 пільг, з яких 30 - фактично безстрокові, лише 15 мали строк дії до 3 років.
Найбільше бюджет втрачає від пільг у сплаті ПДВ, що становить значну частку надходжень до держбюджету та близько половини усіх податкових надходжень.
У галузевому розрізі найбільше пільг отримує агросектор, а саме 25,8% у 2015-2019 роках. Проте у Центрі зазначають, що у порівнянні з періодом 2010-2014 років зросла частка субсидіювання охорони здоров’я (з 1,4% до 7,3%) та освіти(з 4% до 10,5%).
У КШЕ зазначають, що податкові пільги подекуди перевищували обсяги зовнішніх запозичень України. Також пільги надаються галузям, що вже мають найбільшу вагу в економіці.
"В Україні відсутня державна політика з надання податкових пільг. Не сформовано перелік правил та принципів надання пільг. Податкові пільги надаються не за принципом підтримки інноваційних галузей, а тим галузям, які мають найбільшу вагу в економіці (= найбільше лоббі в парламенті)", - зазначила Дарина Марчак, керівниця Центру.
Так, за останні 5 років 75% усіх пільг ухвалено саме в "бюджетний період" (листопад-грудень).
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