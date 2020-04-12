Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТО
04 12 2020 12:37

Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків

Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами січня - листопада 2020 року склала 58,7% від податкових платежів держбюджету по Україні
Великі платники податків за січень-листопад 2020 року перерахували до бюджету 362,3 млрд грн податкових платежів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків.

За одинадцять місяців поточного року податкові надходження до державного бюджету від великих платників податків склали 362,3 млрд грн. Рівень сплати податків у порівнянні з минулорічними показниками того ж періоду збільшився на 11,1 % або на 36,2 млрд грн.

Фото: Укрінформ

Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами січня - листопада 2020 року склала 58,7% від податкових платежів держбюджету по Україні. В тому числі податок на прибуток - 68,5%, податок на додану вартість - 52%, акцизний податок - 97,3%.

У розрізі основних податків держбюджет отримав податку на додану вартість 123,3 млрд грн, податку на прибуток - 64,9 млрд грн та акцизного податку - 70 млрд гривень.

Читайте також: Який бізнес під час кризи сплачував менше податків, який - більше

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.