Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків.
За одинадцять місяців поточного року податкові надходження до державного бюджету від великих платників податків склали 362,3 млрд грн. Рівень сплати податків у порівнянні з минулорічними показниками того ж періоду збільшився на 11,1 % або на 36,2 млрд грн.
Фото: Укрінформ
Доля податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом, за результатами січня - листопада 2020 року склала 58,7% від податкових платежів держбюджету по Україні. В тому числі податок на прибуток - 68,5%, податок на додану вартість - 52%, акцизний податок - 97,3%.
У розрізі основних податків держбюджет отримав податку на додану вартість 123,3 млрд грн, податку на прибуток - 64,9 млрд грн та акцизного податку - 70 млрд гривень.
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