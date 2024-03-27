США можуть захистити Україну від путіна, якщо збільшать податки для мільярдерів – Байден

Президент США Джо Байден на зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна назвав президента росії Володимира путіна "м'ясником".

Прес-служба Білого дому пише, що американський лідер переконаний, що США могли б захистити Україну від керівника країни-агресорки. Для цього потрібно збільшили податки для мільярдерів.

Байдена сказав, що якщо податок для мільярдерів підняти з нинішніх 8,2% до 25%, це дозволило б зібрати до $400 млрд протягом наступних 10 років. Ці кошти можна було б витратити зокрема на протидію російській агресії.

"Ми могли б зробити так багато речей - послідовних, зокрема, нарешті забезпечити Україні захист від цього м’ясника путіна", - заявив Байден.

Ми також повідомляли, що Байден покращує позиції у ключових штатах перед виборами у США.