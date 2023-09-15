Матеріали:
Теми:

Google виплатить $93 млн за таємне стеження за користувачами

15 вересня 2023, 13:59
Google виплатить $93 млн за таємне стеження за користувачами
Фото: reuters
Компанія Google виплатить $93 млн компенсації в рамках мирової угоди через звинувачення, що вона відстежувала місцезнаходження користувачів без їхнього відома і згоди.

Про це повідомляє The Guardian.

Позов проти компанії подав генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який дійшов висновку, що компанія ввела користувачів в оману, переконавши, що вони мають більше контролю над інформацією про своє місцезнаходження, ніж насправді.

"Наше розслідування показало, що Google говорила своїм користувачам, що вона більше не буде відстежувати їхнє місцезнаходження, якщо вони відмовляться від цього, але робила протилежне і продовжувала відстежувати пересування своїх користувачів заради власної комерційної вигоди. Це неприйнятно, і ми притягаємо Google до відповідальності", - заявив американскьий прокурор. 

Офіс генпрокурора вважає, що Google обманювала користувачів щодо їхньої можливості відмовитися від реклами, орієнтованої на їхнє місцезнаходження. 

Так після відключення функції "Історія розташування" компанія продовжувала стежити за користувачами іншими способами, зокрема, за їх активністю в мережі та додатках. Google у рамках угоди не визнала своєї провини, але пішла на низку поступок, зокрема, пообіцяла прозорість щодо методів відстеження розташування користувачів.

На початку тижня стало відомо, що розпочався найбільший за 25 років суд проти Google.
Googleсудвиплататаємне стеження

Останні матеріали

Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється