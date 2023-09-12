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Розпочався найбільший за 25 років суд проти Google

12 вересня 2023, 17:15
Розпочався найбільший за 25 років суд проти Google
Фото: reuters
Сьогодні в суді Вашингтону розпочався суд із Google у справі щодо незаконних дій компанії з метою стати домінуючисою пошуковою системою в світі.

Про це пише Daily Sabah.

Антимонопольний судовий процес проти Google - найбільший в США за 25 років. 

"Суд триватиме 10 тижнів, впродовж яких компанія за участі понад 100 свідків переконуватиме суддю Аміта Мехту у безпідставності справи, порушеної Міністерством юстиції. До показань проти компанії також долучилися десятки штатів США на чолі зі штатом Колорадо", - йдеться в матеріалі. 

Справа зосереджена на заяві уряду про те, що Google несправедливо встановив домінування в онлайн-пошуку, уклавши ексклюзивні контракти з виробниками пристроїв, операторами мобільного зв’язку та іншими компаніями такими, як Apple. І це не лишило іншим фірмам жодних шансів на конкуренцію.

Через щорічні виплат мільярдів доларів цим компаніям, Google забезпечив статус за замовчуванням своєї пошукової системи на телефонах і веб браузерах. 

Серед потерпілих виступили такі пошукові системи, як Microsoft Bing і DuckDuckGo.

На сьогодні Google лишається найпопулярнішою пошуковою системою, яка охоплює 90% американського і світу. Більшість користувачів використовують Google через смартфони iPhone і телефони на ОС Android.

Нагадаємо, що на початку вересня Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес.
Googleсудпошук

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