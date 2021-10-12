НОВИНИGoogle планує до кінця 2021 року виплатити додатковий бонус своїм співробітникам по всьому світу, оскільки компанія вирішила перенести повернення співробітників до офісу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google виплатить працівникам по $1600 як бонус за "дистанційку"
Скільки загалом коштів виділено на цю мету, не повідомляється
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Компанія заявила, що хоче підтримати своїх співробітників під час пандемії коронавірусу, тому всі, хто працює в Google, отримають додатково виплату $1600 за роботу з дому.
Скільки загалом коштів виділено на цю мету, не повідомляється.
Раніше в березні внутрішнє опитування Google засвідчило зниження добробуту співробітників за останній рік, після чого компанія оголосила про ряд пільг, зокрема грошовий бонус у розмірі $500.
Google хотіла повернути всіх співробітників до офісу, але на початку грудня на тлі появи нового варіанту коронавірусу Омікрон компанія відклала це рішення на невизначений термін.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 12 2021 17:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО Американець випадково вщент спалив свій будинок, намагаючись викурити змій
- ФОТО Для допомоги рятувальникам у Карпатах розробили мобільний додаток
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин