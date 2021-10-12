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Google виплатить працівникам по $1600 як бонус за "дистанційку"

Скільки загалом коштів виділено на цю мету, не повідомляється
Google планує до кінця 2021 року виплатити додатковий бонус своїм співробітникам по всьому світу, оскільки компанія вирішила перенести повернення співробітників до офісу.
Google виплатить працівникам по $1600 як бонус за "дистанційку" Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
 
Компанія заявила, що хоче підтримати своїх співробітників під час пандемії коронавірусу, тому всі, хто працює в Google, отримають додатково виплату $1600 за роботу з дому.
 
Скільки загалом коштів виділено на цю мету, не повідомляється.
 
Раніше в березні внутрішнє опитування Google засвідчило зниження добробуту співробітників за останній рік, після чого компанія оголосила про ряд пільг, зокрема грошовий бонус у розмірі $500.
 
Google хотіла повернути всіх співробітників до офісу, але на початку грудня на тлі появи нового варіанту коронавірусу Омікрон компанія відклала це рішення на невизначений термін.
 
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10 12 2021 17:31
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