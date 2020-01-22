Google випустив програми для боротьби із залежністю від смартфонів
Про це повідомляє The Verge,передає УКРІНФОРМ.
"Google запустив три нові експериментальні програми, які допоможуть вам менше використовувати свій телефон", - йдеться в повідомленні.
Проєкт Google під назвою "Цифрове благополуччя" покликаний допомогти сучасним користувачам контролювати цифрову залежність і час, який вони проводять за гаджетами.
Цього разу Google створила три нові програми.
Додаток Envelope (Конверт - англ.) дозволяє користувачеві створити і роздрукувати на папері конверт, розміром зі звичайний смартфон. Цей конвертик дозволить користуватися тільки базовими функціями телефону, наприклад, зробити дзвінок або дізнатися котра година. Поки що він доступний тільки для телефонів моделі Pixel 3a.
Додатки Activity Bubbles і Screen Stopwatch - "живі" шпалери, які показують, скільки часу за день користувач провів за телефоном.
Нагадаємо, що Google поступово протягом двох років припинить підтримку сторонніх cookie у браузері Google Chrome, які відстежуютб користувачів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею