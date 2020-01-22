Google випустив програми для боротьби із залежністю від смартфонів

"Google запустив три нові експериментальні програми, які допоможуть вам менше використовувати свій телефон"

Американська компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби із залежністю від смартфонів "Цифрове благополуччя".

Про це повідомляє The Verge,передає УКРІНФОРМ.

"Google запустив три нові експериментальні програми, які допоможуть вам менше використовувати свій телефон", - йдеться в повідомленні.

Проєкт Google під назвою "Цифрове благополуччя" покликаний допомогти сучасним користувачам контролювати цифрову залежність і час, який вони проводять за гаджетами.

Цього разу Google створила три нові програми.

Додаток Envelope (Конверт - англ.) дозволяє користувачеві створити і роздрукувати на папері конверт, розміром зі звичайний смартфон. Цей конвертик дозволить користуватися тільки базовими функціями телефону, наприклад, зробити дзвінок або дізнатися котра година. Поки що він доступний тільки для телефонів моделі Pixel 3a.

Додатки Activity Bubbles і Screen Stopwatch - "живі" шпалери, які показують, скільки часу за день користувач провів за телефоном.

Нагадаємо, що Google поступово протягом двох років припинить підтримку сторонніх cookie у браузері Google Chrome, які відстежуютб користувачів.