ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Google заявила, що вироблятиме власні процесори для смартфонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google вироблятиме власні процесори для смартфонів
Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Prо
Фото: Google
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, які компанія планує представити вже у жовтні цього року.
До цього компанія використовувала процесори Qualcomm.
У свою чергу, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними та майбутніми продуктами на основі своєї платформи Snapdragon.
Зазначається, що раніше компанія Apple вже оголосила, що використовуватися власні процесори у своїх нових комп’ютерах замість традиційних від Intel.
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