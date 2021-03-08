Google вироблятиме власні процесори для смартфонів

Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Prо

Американська компанія Google заявила, що вироблятиме власні процесори для смартфонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, які компанія планує представити вже у жовтні цього року.

До цього компанія використовувала процесори Qualcomm.

У свою чергу, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними та майбутніми продуктами на основі своєї платформи Snapdragon.

Зазначається, що раніше компанія Apple вже оголосила, що використовуватися власні процесори у своїх нових комп’ютерах замість традиційних від Intel.

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