Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google вироблятиме власні процесори для смартфонів

Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Prо
Американська компанія Google заявила, що вироблятиме власні процесори для смартфонів.
Google вироблятиме власні процесори для смартфонів Фото: Google

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, які компанія планує представити вже у жовтні цього року.

До цього компанія використовувала процесори Qualcomm.

У свою чергу, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними та майбутніми продуктами на основі своєї платформи Snapdragon.

Зазначається, що раніше компанія Apple вже оголосила, що використовуватися власні процесори у своїх нових комп’ютерах замість традиційних від Intel.

Читайте також: Xiaomi випередила Apple та стала другою у світі компанією за продажем смартфонів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2021 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.