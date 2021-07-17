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Xiaomi випередила Apple та стала другою у світі компанією за продажем смартфонів

Світові поставки смартфонів зросли на 12% у другому кварталі, очолив рейтинг Samsung Electronics з часткою 19%. Apple опинився на третьому місці з часткою 14%
Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc у другому кварталі та став другим найбільшим світовим виробником смартфонів.
Xiaomi випередила Apple та стала другою у світі компанією за продажем смартфонів Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє компанія Canalys.
 
Так, Xiaomi вперше посіла друге місце з часткою 17% світових поставок смартфонів, що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі.
 
Світові поставки смартфонів зросли на 12% у другому кварталі, очолив рейтинг Samsung Electronics з часткою 19%. Apple опинився на третьому місці з часткою 14%.
 
Середня ціна продажу телефонів Xiaomi приблизно на 40–75% менша у порівнянні з Samsung та Apple відповідно. Пріоритетом для Xiaomi цього року є зростання продажів своїх висококласних пристроїв.
 
У звіті говориться, що обсяги поставок компанії зросли більш ніж на 300% у Латинській Америці, на 150% у Африці та на 50% у західній Європі.
 
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17 07 2021 15:45
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