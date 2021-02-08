Google закриє вхід у акаунти на старих версіях Android

Android 2.3.7 була випущена близько 10 років тому, проте останні зміни торкнуться небагатьох людей

Компанія Google вже з наступного місяця більше не дозволить користувачам операційної системи Android входити у свої облікові записи Google на пристроях під управлінням Android 2.3.7 і нижче.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Verge.

"У рамках наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб наші користувачі почували себе у безпеці, Google більше не дозволятиме вхід в облікові записи на пристроях Android з операційною системою Android 2.3.7 і нижче, починаючи з 27 вересня 2021 року", - зазначили у компанії.

У Google додали, що користувачі можуть отримувати помилки щодо логіна або пароля при спробі використовувати продукти Google, такі як Gmail, YouTube і Google Maps після 27 вересня.

Зазначається, що Android 2.3.7 була випущена близько 10 років тому, проте останні зміни торкнуться небагатьох людей, в яких досі встановлена застаріла операційна система від Android.