CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Google вже з наступного місяця більше не дозволить користувачам операційної системи Android входити у свої облікові записи Google на пристроях під управлінням Android 2.3.7 і нижче.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google закриє вхід у акаунти на старих версіях Android
Android 2.3.7 була випущена близько 10 років тому, проте останні зміни торкнуться небагатьох людей
Фото: з вільного доступу
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Verge.
"У рамках наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб наші користувачі почували себе у безпеці, Google більше не дозволятиме вхід в облікові записи на пристроях Android з операційною системою Android 2.3.7 і нижче, починаючи з 27 вересня 2021 року", - зазначили у компанії.
У Google додали, що користувачі можуть отримувати помилки щодо логіна або пароля при спробі використовувати продукти Google, такі як Gmail, YouTube і Google Maps після 27 вересня.
Зазначається, що Android 2.3.7 була випущена близько 10 років тому, проте останні зміни торкнуться небагатьох людей, в яких досі встановлена застаріла операційна система від Android.
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02 08 2021 15:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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