ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДодаток Google отримав нову функцію, яка дозволить користувачам видаляти зміст їхньої пошукової історії за останні 15 хвилин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швидка "зачистка" історії: у Google з’явилася нова функція
Наразі функція доступна лише для користувачів із операційною системою iOS, а для Android вона почне з’являтися пізніше цього року
Фото: FRANCOIS LENOIR
Про це повідомляє The Indian Express.
Наразі функція доступна лише для користувачів із операційною системою iOS, а для Android вона почне з’являтися пізніше цього року.
Сама функція особливо корисна у випадках, коли ви ділитеся своїм пристроєм з іншими людьми і не хочете переходити в налаштування, щоб вручну видаляти пошукову історію.
Додаток Google також автоматично очищатиме ваші пошукові історії кожні три, 18 або 36 місяців, якщо ви ввімкнете цю опцію.
Зазначається, що Google за замовчуванням встановлює часові рамки у 18 місяців для видалення пошукової історії. Користувачі можуть змінити ці рамки в налаштуваннях додатку.
Як повідомлялося, соціальна мережа Facebook розробила нову функцію для груп на власній платформі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 07 2021 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи
- ВІДЕО У Китаї представили робота-гуманоїда
- ВІДЕО Засновник Virgin Бренсон злітав у космос
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
No articles