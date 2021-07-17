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Швидка "зачистка" історії: у Google з’явилася нова функція

Наразі функція доступна лише для користувачів із операційною системою iOS, а для Android вона почне з’являтися пізніше цього року
Додаток Google отримав нову функцію, яка дозволить користувачам видаляти зміст їхньої пошукової історії за останні 15 хвилин.
Швидка "зачистка" історії: у Google з’явилася нова функція Фото: FRANCOIS LENOIR
Про це повідомляє The Indian Express.
 
Наразі функція доступна лише для користувачів із операційною системою iOS, а для Android вона почне з’являтися пізніше цього року.
 
Сама функція особливо корисна у випадках, коли ви ділитеся своїм пристроєм з іншими людьми і не хочете переходити в налаштування, щоб вручну видаляти пошукову історію.
 
Додаток Google також автоматично очищатиме ваші пошукові історії кожні три, 18 або 36 місяців, якщо ви ввімкнете цю опцію.
 
Зазначається, що Google за замовчуванням встановлює часові рамки у 18 місяців для видалення пошукової історії. Користувачі можуть змінити ці рамки в налаштуваннях додатку.
 
Як повідомлялося, соціальна мережа Facebook розробила нову функцію для груп на власній платформі.
 
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17 07 2021 11:54
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